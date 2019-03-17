韓國瑜報喜！鴻海「擴大投資」高雄...他樂笑：鮮花也要銷往澳門了

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜16日晚間在立委補選結果揭曉後在臉書直播，言談中提到鴻海集團將與高雄市政府簽訂合作備忘錄；他也透露另項採購合約，澳門一家公司向高雄採購鮮花，「一年買兩百萬美金（6千6百萬新台幣），指定向高雄購買。」

▲韓國瑜臉書粉絲團直播。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉絲團）



韓國瑜選前就曾力邀鴻海到高雄投資，上任後更力拚經濟；他於16日直播中提到，「明天鴻海的郭台銘董事長要和高雄市政府簽約、擴大投資。」而鴻海也發出媒體採訪通知，鴻海科技集團與高雄市政府攜手推動地方經濟發展合作記者會，將於17日下午高雄軟體園區的鴻海軟體研發大樓舉行。

對此，業界臆測雙方合作焦點將鎖定在永齡農場與軟體園區，而郭台銘也可能會趁此次機會向媒體說清楚未來在高雄的計畫；高雄可盼注入人力、新技術的投資。

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）



除此之外，韓國瑜也在直播中提到，澳門有一間公司決定跟高雄買鮮花，「一年買兩百萬美金（6千6百萬新台幣），指定向高雄購買，我們除了水果，還有一些水產品之外，現在我們正式也進到了鮮花的市場。」他最後強調，高雄在改變，歡迎企業到高雄投資。

【更多新聞】

邀農民喝一杯！ 韓國瑜「一年酒醉300天」：那是講嚎洨



立委補選新北、台南輸了！韓粉崩潰 韓國瑜直播「敗戰」原因



男友恐慌症發作遭輾斃！修復師「縫補碎屍」...女友噴淚：夢裡看見他笑了



下面好癢！診斷書被寫6字...女導遊爆氣狂吼「You Fucking」大鬧急診