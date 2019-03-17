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韓國瑜報喜！鴻海「擴大投資」高雄...他樂笑：鮮花也要銷往澳門了

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地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜16日晚間在立委補選結果揭曉後在臉書直播，言談中提到鴻海集團將與高雄市政府簽訂合作備忘錄；他也透露另項採購合約，澳門一家公司向高雄採購鮮花，「一年買兩百萬美金（6千6百萬新台幣），指定向高雄購買。」

▲▼韓國瑜臉書粉絲團直播。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉絲團）

▲韓國瑜臉書粉絲團直播。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉絲團）

韓國瑜選前就曾力邀鴻海到高雄投資，上任後更力拚經濟；他於16日直播中提到，「明天鴻海的郭台銘董事長要和高雄市政府簽約、擴大投資。」而鴻海也發出媒體採訪通知，鴻海科技集團與高雄市政府攜手推動地方經濟發展合作記者會，將於17日下午高雄軟體園區的鴻海軟體研發大樓舉行。

對此，業界臆測雙方合作焦點將鎖定在永齡農場與軟體園區，而郭台銘也可能會趁此次機會向媒體說清楚未來在高雄的計畫；高雄可盼注入人力、新技術的投資。

▲▼鴻海董事長郭台銘回母校板橋國小參訪智慧教室。（圖／記者林敬旻攝）

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

除此之外，韓國瑜也在直播中提到，澳門有一間公司決定跟高雄買鮮花，「一年買兩百萬美金（6千6百萬新台幣），指定向高雄購買，我們除了水果，還有一些水產品之外，現在我們正式也進到了鮮花的市場。」他最後強調，高雄在改變，歡迎企業到高雄投資。

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關鍵字：韓國瑜,鴻海,郭台銘,鮮花,澳門,永齡農場,軟體園區

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