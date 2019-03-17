目睹騎士遭鋼索割喉亡　起重機司機傻眼：他硬從我桿子底下過

地方中心／苗栗報導

苗栗縣台13線頭份市濫坑里一處巷道，16日下午3時許發生一起死亡事故。江姓男子駕駛大型起重機從巷道緩緩開到路口時，69歲的邱姓機車騎士由起重機吊臂下方穿越，頸部卻迎面撞上吊臂下方鋼纜，疑似因此造成氣管斷裂，送醫後不治。警方17日上午報請檢察官相驗，欲進一步釐清邱姓騎士的死亡原因。

▲邱姓老翁騎車從吊車鋼纜下穿越慘遭割喉。（圖／記者黃孟珍翻攝）

邱姓騎士16日下午3時許行經尖豐公路巷道口，不巧碰上一台大型起重機施工完要由巷道轉出，當時邱男保持直行欲從吊臂下穿越，不料，下一秒卻遭吊臂下的鋼纜勾住脖子，導致邱男當場倒地，一動也不動，目睹這一切的民眾忍不住驚聲尖叫，直呼「報警、報警」。

警方獲報到場後，隨即封閉外側車道，並將邱男緊急送醫，但邱男疑似因氣管斷裂，送醫後仍不治。且事發時撞擊力道不輕，邱男的安全帽都噴飛，鞋子散落一地，機車則是跨越對向車道，滑行了30多公尺後，才撞上停放在路邊的轎車才停止，車殼碎片掉滿地。

江姓起重機駕駛表示，工作結束後要出大門，自己有先將頭低下觀察周遭狀況才將慢慢起重機開出來，「等看到有車來了，他（邱姓騎士）硬從我的桿子底下過，他只看到桿子，他想說可以過，底下還有鋼繩，所以那時看到我也傻眼啊！」

由於起重機屬於特種車輛，江姓駕駛沒有事先申請路權，也沒有派人警戒交管已經違規。尖山派出所所長林煥然表示，警方將依法開單告發。另外，43歲的江姓起重機駕駛也被依業務過失致死罪移送法辦。

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