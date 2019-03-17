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「麻豆文旦敗市」打敗龍介仙　台南賭盤組頭慘賠賭客樂歪

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▲「麻豆文旦敗市說」是謝龍介敗選主因之一，這個結果傳讓台南選舉賭盤變盤，組頭慘輸賭客則樂歪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「麻豆文旦敗市說」是謝龍介敗選主因之一，這個結果傳讓台南選舉賭盤變盤，組頭慘輸賭客則樂歪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南立委補選結果出爐，由民進黨郭國文勝出，而選前被看好有機會翻盤的謝龍介，卻以3千多票落敗，分析指出選前「麻豆文旦1斤30元敗市說」是謝龍介敗選主因之一，這個結果傳讓台南選舉賭盤變盤，組頭慘輸、賭客樂歪。

立委補選，郭國文以得票62858票擊敗謝龍介的59194票，小蠃3664票，但光在麻豆區謝龍介就輸了3355票，而麻豆區就是謝龍介最賣力「找通路」行銷文旦，並在麻代天府請神明「公證」，宣示要讓農民賺大錢的地方。為何謝龍介最賣力行銷文旦，卻換得在麻豆慘輸的結果，地方人士指出，選前民進黨全力放送的「麻豆文旦1斤30元敗市說」，正是謝龍介慘輸的關鍵。

謝龍介在簽約儀式舉例說明如文旦以1斤30元盤口價，再加2成價格收購，但此一說法被民進黨強力抨擊，麻豆文旦1斤成本就超過30，謝龍介的以30元賤價賣麻豆文旦，會讓麻豆文旦「敗市」，拉低拖垮麻文旦，會害死柚農。

▲「麻豆文旦敗市說」是謝龍介敗選主因之一，這個結果傳讓台南選舉賭盤變盤，組頭慘輸賭客則樂歪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝龍介隨後說明指出，係依文旦交易的等級、數量及價格，他說貿易商與農民接觸的文旦「裸果」（不含紙箱等資材），每箱10台斤（6 公斤）大致上分為4種規格，收購價每台斤分別為42元（11、12粒裝）、46元（13、14粒）、52元（15、16粒），至於最大顆約1台斤以上（最不好賣）的，依盤口價再加上2成價格，並非1斤賣30元。謝龍介雖拼命消毒，但已遭渲染，已難挽麻豆選情。

此外，號稱有最強「陸軍」的陳筱諭，尋求阿扁支持未果，遲來的柯P力挺，在選前一天才到，導致民進黨成功發動棄保，陳獲得10424票，未能有效瓜分郭國文選票，這也是郭國文勝選原因。

據了解，因此次立委補選選情激烈，新北、台南被列為選舉賭盤的重點，台南謝龍介因網路聲量高，原本賭盤是看好謝龍介勝出，但開票結果卻不是如此，傳賭盤歸因是「麻豆文旦販市說」拖垮謝龍介選情，加上部分網路聲量並沒有轉成實質選票，導致賭盤讓組頭慘敗，賭客爽贏樂歪。

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關鍵字：麻豆文,敗市,龍介仙,賭盤,組頭,賭客,台南立委,316補選

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