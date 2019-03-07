赴日搶攻黃金周觀光！「3國寶大師」出征前先合體　破天荒機捷快閃

▲3國寶大師破天荒合體，在桃捷與桃機快閃。（圖／觀光局提供）

記者曹悅華／台北報導

為搶攻日本4月黃金周10天連假市場，向日本民眾展現不同的台灣印象，交通部觀光局今（7）日帶國寶級的知名大提琴家張正傑、歌仔戲國寶廖瓊枝及京劇「美猴王」朱陸豪等大師，以「台灣人間國寶來日─聲東擊西」為名前往助陣，行銷台灣觀光，而在出征前，3位國寶級大師破天荒合體，在機捷與桃機快閃。

觀光局繼辦理屏東台灣燈會的好口碑之後，為爭取日本市場客源，特委託台灣觀光協會共同帶領縣市政府、國家風景區、飯店及旅遊業者於3月7日至12日赴日本大阪、福岡辦理拓源推廣活動，搶攻日本4月份黃金週10天連續假期市場。

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今年也適逢觀光局駐大阪辦事處成立20周年，為向日本民眾展現不同的台灣印象，除將台灣的風景、人文和美食帶進西日本外，觀光局長周永暉更特別邀請國寶級的知名大提琴家張正傑、歌仔戲國寶廖瓊枝及京劇「美猴王」朱陸豪等大師，以「台灣人間國寶來日─聲東擊西」為名前往助陣，讓觀光結合文化進行完美詮釋，因為文化元素的融入日常，鼓勵日本民眾親自來台體驗台灣的文化活動。

▲桃機演出狀況。（圖／觀光局提供）

周永暉專程陪同三位國寶級老師於上午9時52分自台北車站搭乘桃園捷運出發，並特別安排在A9-A10站之間於車廂內進行難得一見的快閃表演，喔熊組長亦前往共襄盛舉，共同為此次赴日推廣活動揭開序幕。桃園捷運車廂首度有三位國寶級老師進行快閃表演外，國際旅客中午12時也在桃園機場登機口驚豔三位國寶級老師的快閃表演。

此次赴日推廣活動除了三位國寶級老師的精彩表演外，也安排畫糖、剪紙表演傳統技藝，自3月8日的推廣會揭開序幕、3月9日結合阪神電鐵串聯桃園捷運行銷以彩繪電車啟動，並舉辦「臺灣觀光粉絲Party」，也邀請極受日本年輕民眾喜愛的宇宙人樂團共襄盛舉，讓日本粉絲體驗動感搖滾和悠揚古典樂曲的雙重享受；10日、11日則移師福岡辦理臺灣觀光推廣會，將最新、最熱門的觀光資訊帶進九州，以台灣「親近感、安心安全、距離短、交通便利、美食美景」的觀光優勢，爭取更多首遊與重遊的日本民眾再來台觀光旅遊。