香菇造型流沙包！她寄回娘家...天兵媽丟下水煮雞湯　「4坨麵疙瘩」逗樂網

▲香菇造型流沙包被媽媽煮成香菇雞湯了 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

現在許多達人推出的造型食物都十分逼真，初次看到的人可能一不小心就以為是心裡既定的那種食物，用熟悉的方式烹煮鬧出笑話。一位網友日前寄了「香菇造型流沙包」給娘家爸媽品嘗，但整個外形和花紋都太像真的香菇了，讓媽媽欣喜地直接丟下水煮成鹹湯，萎縮的模樣把網友都逗樂了。

「我的老天鵝啊！」一位女網友在臉書透露爸媽糗事，她表示日前特地買了一款「香菇造型流沙包」寄回娘家給爸媽嘗鮮，沒想到天兵媽媽沒有看清楚說明和品名，竟然把它當成真的香菇，下水煮成鹹味的香菇雞湯，讓原po好傻眼。

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▲▼甜甜流沙包（上）、雞湯麵疙瘩（下）。（圖／翻攝自爆怨公社）

只見造型流沙包外形和花紋都神似真的香菇，「一朵朵香菇」又圓又大，一不注意就會以為是頂級花菇。蒸過之後，原本應該有香濃的內餡流出來，卻被媽媽丟下水煮，結果不但讓花紋都消失了，還變得像麵疙瘩一樣，網友都笑歪表示「媽媽意外開發了新口味」。

鄉民們看完媽媽天兵的行為都笑了，表示「媽：元宵都過了還寄湯圓來」、「阿母有先泡水嗎」、「一邊煮一邊說：齁！哩誇，這香菇架水啦！齁！舞告大朵啦！」、「新吃法，不錯阿！麵疙瘩吃法」、「這花菇真漂亮」、「哈哈哈哈哈！難道她拿起來的時候，都沒感覺嗎」。

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