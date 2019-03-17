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媽祖入夢守護10年！鐵齒韓國籍女「車禍重傷」生還...淚跪發願建廟

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▲▼媽祖託夢。（圖／翻攝自桃園蘆竹慈母宮 韓國媽）

▲媽祖託夢。（圖／翻攝自桃園蘆竹慈母宮 韓國媽，下同）

地方中心／桃園報導

台灣人供奉媽祖不稀奇，一名韓國籍婦人朴婕瑀常夢到媽祖化身的阿婆，在經歷一場嚴重車禍、奇蹟康復後，號召信徒建造「蘆竹慈母宮」；這也是第一座由外籍女子發願興建的媽祖廟，背後的傳奇故事、巧合都讓人感到冥冥中自有安排。

朴婕瑀（51歲）來自韓國，為了求學隻身來台，到了22歲那年，經常夢到一位阿婆帶著她走在充滿麻油香氣的小村莊街道上，每次都停在一間老廟門口，阿婆就消失了，這個夢境不斷重複。而當時朴婕瑀正面臨婚姻不順，一個人辛苦帶著2個孩子，阿婆的出現似乎成為她的浮木，在夢中默默守護著她。

▲▼媽祖託夢。（圖／翻攝自桃園蘆竹慈母宮 韓國媽）

▲蘆竹慈母宮由韓國女子籌建。

後來夢境開始轉變，有一天阿婆在一間老廟前停下，告訴朴婕瑀「妳就是要為媽祖服務」，就這樣持續託夢了10年；不過鐵齒又語言不通的她無法理解，直到阿婆在夢中交代別開車，但她仍執意這麼做，結果出了重大車禍，當下才真心相信冥冥中有股神祕力量。

朴婕瑀跪在廟前面發願決心要為媽祖服務，之後朴婕瑀夢到觀音佛祖帶她到一個石洞旁，而石洞上寫著「慈母」2字，心中隱約明白要承擔下為媽祖建慈母宮的重任，不過當時她身上只有30元，要蓋一座宮廟簡直比登天還難，但仍堅信媽祖在夢中指示「廟不是有錢才來蓋的，而是每一塊磚、每一片瓦、每一個細節，都要集信徒的力量共同來完成」。

▲▼媽祖託夢。（圖／翻攝自桃園蘆竹慈母宮 韓國媽）

▲▼媽祖託夢。（圖／翻攝自桃園蘆竹慈母宮 韓國媽）

▲來自韓國的朴婕瑀籌建媽祖廟。

果然一個個貴人出現、一群群義工來了，媽祖帶來大多來自社會底層的年輕人，每個人背後都有許多心酸故事，都想讓生命重新開始。朴婕瑀終於明白「慈母宮」這名字是有意涵的，這意涵也就是建廟的理念──普度眾生、安定人心，引導眾人向善；最後在眾信徒出錢出力支持下，終於完成了造價1億5千萬的桃園蘆竹慈母宮。

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關鍵字：朴婕瑀,蘆竹慈母宮,媽祖,媽祖廟,韓國

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