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盤點歷年奧斯卡影后造型　以及史上最感人肺腑的得獎致詞！

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2019奧斯卡由英國宮鬥劇《真寵》演技派女星奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）拿下第91屆奧斯卡最佳女主角！Vogue回顧 1929至今的奧斯卡影后獲獎風采。盤點這些大螢幕上的實力派女星們得獎的重要時刻，她們選擇的時尚戰袍，以及漂亮背後最感人肺腑的得獎致詞。

我們從奧斯卡紅毯造型檔案中找到五花八門的珍貴時刻，憶起數十年來的時尚演變，例如：雪兒Cher 珠光寶氣的薄紗禮服和絲絨披肩是八零狂潮的巔峰，更是傳奇設計師 Bob Mackie 的作品，並伴隨她以《發暈》(Moonstruck) 一片榮獲 1988 年最佳女主角獎。葛妮絲派特洛Gwyneth Paltrow 1999 年憑《莎翁情史》獲獎的 Ralph Lauren粉紅公主裝；以及荷莉貝瑞Halle Berry 2002年以《擁抱豔陽天》(Monster’s Ball) 奪下有史以來第一位黑人最佳女主角的深酒紅、薄紗刺繡 Elie Saab 禮服。

當珍妮·蓋諾 Janet Gaynor 身著一件樸素及膝裙、長袖毛衣與絲巾接下1929年第一座奧斯卡最佳女主角獎項時，應該沒人能預料到接下來90年間奧斯卡得主面貌的劇變。現在的奧斯卡，除了電影獎項本身，有著全球頂尖設計師和專業造型團隊協助的女星們，在紅毯造型方面更是競爭。在紅毯上不斷突破自我，發光發熱。現今的紅毯已經成為演員們發表宣言的場合，不只是在時尚方面，包括去年還延伸到政治運動領域— 女星們身著全黑，或戴上別針聲援 Times Up 運動。

奧莉薇亞柯爾曼 ( Olivia Colman )
得獎年份：2019
得獎電影：《真寵》
紅毯禮服： Prada

Olivia Colman 首次提名並拿下奧斯卡影后，真性情致詞展現可愛直率的個性。

 「天啊壓力好大，太幽默了，我得了奧斯卡！我必須謝謝很多人，但是如果我忘了感謝誰，之後我再找你，給你一個大擁抱。我的孩子現在正在家裡看轉播，如果沒看也沒關係啦，但這個機會不會再發生了！」

「Glenn Close，你一直是我的偶像，我覺得你超棒，我好愛你們。如果有任何小女孩正在電視機前練習得獎感言，你永遠不知道會發生什麼事。我曾經是一個清潔員，我愛那份工作。我以前也花很多時間想像這件事。（好啦！閉嘴）」「我的丈夫，我的摯友，我好愛你。25年來你是我的最大支柱。她要哭了，但我不會！Lady Gaga...Love you!」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）
得獎年份：2013
得獎電影： 《派特的幸福劇本》（Silver Linings Playbook）
紅毯禮服：Christian Dior

「你們全部人都站起來了, 是因為我剛才摔倒了！真的好丟臉...但是謝謝！」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

荷莉貝瑞（Holly Berry）

得獎年份：2002
得獎電影： 《擁抱豔陽天》（Monster's Ball）
紅毯禮服：Elie Saab

 「這個時刻，瞬間的意義已超越了我自己。這個獎獻給在此之前沒沒無名的有色人種女性們，她們現在也有機會了，因為今晚，一座新的大門被卡開了！」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

茱莉亞羅勃茲 （Julia Roberts）

得獎年份：2001
得獎電影： 永不妥協Erin Brockovich
紅毯禮服：Valentino

「我家不缺電視，所以我要花多一點時間講話。這位先生，你做得很好，但你一直催促我們，不如你坐下休息，因為我可能不會再上來第二次了！（這一年奧斯卡規定致詞時間最短的獲獎人可以抱走一台電視機！）」
「史蒂芬·索德柏（該片導演）你真的讓我想成為自己從沒想過的那種「最佳演員」，...謝謝你讓我感覺自己是如此的...天阿好喜歡站上這裡的感覺！」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

妮可基嫚 （Nicole Kidman）

得獎年份：2003
得獎電影： 時時刻刻 (The Hours )
得獎禮服: Jean Paul Gaultier

「有人問說：為什麼世界這麼亂了你們還要來奧斯卡？（註：當時中東局勢和恐怖攻擊事件全球政局混亂）。
因為藝術很重要。
因為你相信你你正在做的事情，你想要賦予它榮譽。這是值得被延續的傳統， 911之後，很多家庭都增添許多傷痛。
失去家人，現在也是戰爭不斷，更多人失去家人...願上帝保佑。
我站在我媽媽和女兒面前，我這輩子都想讓我媽媽感到自豪，現在我想讓我的女兒為我自豪，謝謝！」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

瑞絲·薇斯朋 （Reese Witherspoon）

得獎年份：2006
得獎電影：《為你鍾情》（Walk the line）
紅毯禮服：Christian Dior

「我在June Carter身上看到許多特質， 人們問她：你好嗎？她說：我只想變得重要。
我知道她的意思，變得重要是想要好好生活，讓自己所做的事情對一些人們而言是有意義的。今晚我感受到了這點。」

 ▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

凱特溫絲蕾 （Kate Winslet）
得獎年份：2009
得獎電影：《為愛朗讀》（The Reader）
紅毯禮服：Yves Saint Laurent

「如果我說自己沒有在八歲的時候對著浴室鏡子裡的自己排練過這個得獎感言，拿著洗髮精當做小金人的話，那是騙人的。
現在再也不用用洗髮精假裝了！...感謝一路走來相信我的人...我要謝謝跟我一起提名的女演員們，我想我們都不會相信自己竟然跟梅莉史翠普一起入圍了！對不起，梅姨！這次你輸給我了！」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

珊卓·布拉克 （Sandra Bullock）

得獎年份：2010
得獎電影：《 攻其不備》（The Blind Side）
紅毯禮服：Marchesa

「這部電影對我來說意義最大的是，那些不計較孩子出身、將他們視如己出的母親們。這些父母從來都得不到感謝，我自己就忘記感謝這樣一個人…如果我能藉這個機會謝謝我的母親Helgab，謝謝她不讓我在18歲之前跟男生們去兜風...因為她是對的，如果我去了我一定會做那些她說我會做的事情。
感謝她每天逼我練習鋼琴、芭蕾、一切我想學的。她說想當藝術家一定要每天練習， 謝謝她告訴她的女兒，無論種族、宗教、階級、膚色，包括性取向...，什麼都不能讓我們比別人更高一等。 我們都值得被愛。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

梅莉史翠普 （Meryl Streep）

得獎年份：2012
得獎電影： 《鐵娘子：堅固柔情》（The Iron Lady）
紅毯禮服：Lanvin

「當他們叫我的名字時，我可以感覺到一半美國人都在：不！真的不用吧！為什麼啊！又是、又是她？」
「我管他的，哈哈... 這是莫大的榮耀和愛，對我更重要的事情是友情和愛。還有和朋友們一起拍片時一起分享的喜悅，謝謝所有我的朋友，無論是已經離開的或是在場的。這真的是很美好的職場生涯，謝謝。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

茱莉安‧摩爾 （Julianne Moore）

得獎年份：2015
得獎電影： 《我想念我自己》(Still Alice)
紅毯禮服：Chanel

「我讀了一篇文章他說拿一座奧斯卡可以多活五年，如果這是真的我要謝謝學院，因為我老公比我年輕…
我很開心，因為我們可以給阿茲罕默症的病患亮起一盞明燈。許多患病的人會覺得被孤立、被邊緣化。
電影很棒的一件事是，他讓我們感到被關注、不再孤單。阿茲罕默症的患者需要被看到，這樣我們才能找到解決的辦法。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

艾瑪史東 （Emma Stone）

得獎年份：2017
得獎電影：《樂來越愛你》 La La Land
紅毯禮服：Givenchy Haute Couture

我明白這樣的時刻是無數的好運和機遇匯集而成的。謝謝導演讓我能參與這部特別且百年難得一見的電影，我很感激...我還有很多需要去學習、成長、要去做的事情... 這個小金人是我未來旅途上最美的標誌了。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

法蘭西絲麥朵曼 （Frances McDormand）

得獎年份：2018
得獎電影： 意外 Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）
紅毯禮服：Valentino

「Inclusion Rider」
2018奧斯卡最佳女主角 Frances McDormand，在得獎致詞邀請台下演員們起身接受鼓掌，並說了兩個字「Inclusion Rider」即立刻下台，這兩個字成為隔日 Google 的熱門搜尋關鍵字。當時正是好萊塢引爆的#MeToo 與 Time’s Up 運動，反性侵害、反性騷擾等重要議題氛圍下，Inclusin rider包容性附加條款：指的是演員可以在合同中規定團隊多樣化佔比 , 促進電影行業的多樣性、培養更多人才、保證平等工作的機會。

 ▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※文字：Annachiara Biondi, Vav Lin | 編輯：Vav | 來源：CNI |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

90年奧斯卡服裝史！ 1929年至今的奧斯卡影后獲獎戰袍全紀錄

誰說Lady Gaga總是浮誇？你沒看過的21套卡卡紅毯時尚

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：奧斯卡,影后,造型,致詞

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