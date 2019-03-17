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去年地震連4個月「低於平均值」曝警訊？　氣象局說話了

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▲▼ 地震,氣象局地震測報中心,地震報告。（圖／記者姜國輝攝）

▲去年9月至12月，台灣發生地震次數偏低於平均值。（圖／記者姜國輝攝）

記者賴文萱／台北報導

中央氣象局統計，全台每個月地震平均會發生2000起，但去年9月至12月期間，連續4個月地震次數低於平均值，氣象局在公告的地震測報分析上也提到「要持續提高警覺」。不過，地震次數偏低，之後發生大地震的機率是否偏高？氣象局認為，這沒辦法做定論，但如果時間拖很長，確實要特別小心，不過，今年1月起地震次數已恢復正常值，氣象局將密切關注。

氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，去年9月到12月，台灣發生的地震次數低於平均值，以每個月平均2000起地震來看，有低到只有1200、1300起，確實有比較低。

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▲▼氣象局地震測報中心主任陳國昌 。（圖／記者賴文萱攝）

▲氣象局地震測報中心主任陳國昌 。（圖／記者賴文萱攝）

外界擔憂，若地震頻率持續偏低，是否後續發生大地震機率的機率偏高？對此，陳國昌說，地震次數偏少是否就是大地震要來的前兆，目前沒辦法做定論。事實上在921大地震之前，確實有長達1年時間地震偏少，但之後陸續發生規模超過6的大地震，也沒有這個現象，因此不能肯定兩者間一定有關連。

▲▼ 地震,氣象局地震測報中心,地震報告。（圖／記者姜國輝攝）

▲氣象局指出，地震頻率若長期偏低，確實需要特別注意。（圖／記者姜國輝攝）

陳國昌表示，如果地震次數「長期偏低」，例如1年或是10個月以上，就要特別注意，但去年次數偏少的時間僅有4個月，從今年1月開始，全台地震次數也已經恢復正常值，民眾不需太過擔憂，氣象局後續將密切關注。

但氣象局也持續加強地震預警系統，透過加密測站以及修改預警測定，來減少整個作業的流程，目標將地震預警發出的時間從15秒縮短到10秒。

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關鍵字：地震,氣象局,氣象雲

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