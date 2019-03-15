鋒面弱掉降雨掰！未來一周氣溫階梯式回升30°C　「暖熱像夏天」

▲未來一周天氣漸穩定，氣溫一路飆回30度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

受到東北季風影響，北台灣天氣轉涼，高溫約在19度上下，預估持續影響到周六清晨，但這波東北季風降雨不顯著，天氣較乾，各地大多為多雲到晴天氣。氣象局指出，原先預估周日至下周一會有一波降雨，但目前看來僅是微弱鋒面掠過北部海面，僅北部、東半部有些微降雨，接下來一周天氣一天比一天好，氣溫漸進式回升，高溫一路飆回30度。

氣象局預報員顏增璽表示，未來一周，天氣大致穩定，氣溫一路漸進式回溫，周六各地大多為多雲到晴，但清晨北部低溫仍低，僅14度左右，其他地區約17~19度，白天後降雨顯著、天氣較乾。

請繼續往下閱讀...

周一、二有道微弱鋒面掠過北部海面，北部及東半部較不穩定，估會有些微降雨，其他地區為多雲，氣溫方面，北台灣略降至23、24度，中南部及花東仍有26至29度左右的高溫。周三、四各地天氣更加好轉，北部高溫回升接近30度，中南部更上看30度以上。

▲6日8時850百帕分析圖（左圖）顯示，北方冷空氣強與南方氣團對峙，為「春寒雨若泉」的天氣型態。14日8時850百帕分析圖（右圖）顯示，冷暖氣團對比小，發展的鋒面弱，天氣穩定無雨的時間長。（圖／翻攝自「三立準氣象·老大洩天機」專欄）

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，最新模式模擬顯示，下周一（18日）微弱鋒面影響，北台灣及東半部轉有局部雨，氣溫稍降，北台灣略轉濕涼。下周二（19日）鋒面減弱，天氣好轉。下周三、四（20、21日）各地晴時多雲、高溫將升過30度以上，「暖熱如夏」的天氣。

由於上周北方冷空氣強度強且與南方氣團對峙，持續6天「春寒雨若泉」的天氣型態，但今晨通過及下周一抵達的兩波鋒面，冷暖氣團的溫度、濕度差異較小，發展出的鋒面弱、範圍小，因此影響時間短，天氣好轉後、穩定無雨的時間長。

▲氣象局指出，位於關島南方的熱帶性低氣壓未來成颱機率不高，估對台灣沒有影響。（圖／中央氣象局）

至於位於關島南方海面的熱帶性低氣壓，氣象局指出，目前看來持續偏西移動，但因環境不利發展，未來形成颱風機率不是太高，路徑上也會往菲律賓中部過去，估對台灣沒有影響。