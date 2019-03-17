連4個月罕見地震偏少是「警訊」？學者4個字回應數據觀察

▲2016年台南市永康區維冠大樓因地震倒塌，造成115人死104人輕重傷，當時動員全國之力搶救傷患。（圖／記者林悅翻攝）

記者許展溢／台北報導

台灣地震頻繁，根據中央氣象局統計，近5年平均每年發生超過4萬次地震，去年9月到12月，罕見出現連續4個月地震總數偏少且低於平均值，外界不免擔心地震次數低於平均值時間太久，之後發生大地震機率是否會偏高。台大地質系教授陳文山認為，數據「僅供觀察」。

陳文山表示，台灣斷層構造非常多也複雜，以大地震來看，每一條活動斷層都有週期，且地震並不是平均分配在台灣島，會有地震是要看活動斷層狀況，就像每個人做的事情不一定一樣多。

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陳文山說，氣象局統計以全國性，但以往台灣地震平均值有時多有時少，也沒發生什麼大地震，數據只是呈現出一種現象，以921地震為例，是由車籠埔斷層引起，但921地震前，該斷層有30年幾乎沒發生過地震，但921後短短2年內卻發生幾萬次。

▲台中市南區「德昌新世界」大樓因921大地震塌陷。（圖／翻攝自維基百科／David 75610作品）

陳文山認為，這些數據針對某些斷層的互相活動是可以去懷疑，但若以科學角度，則沒有辦法講的通，過去國際上也曾統計全世界大地震7級以上頻率，多年來平均值都偏低，但這都僅限於科學界觀察。

陳文山也提，值得注意的是，北部較少發生地震，尤其士林、金山一帶更少，但今年初卻有４次地震，這點算是滿異常。陳文山強調，就算未來真的會發生較大地震，什麼時候會發生？發生地點在外海或島內的哪？沒有人會知道，民眾可以提高警覺，平時做好防災準備，但也不用太恐慌。

而氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，去年4個月地震總數真的偏低，氣象局有密切關注，但到了今年數據又恢復正常值。陳國昌強調，科學上也還沒有認定地震頻率跟後面大地震發生會有一定相關。