有颱風誕生了？4號熱帶低壓「大粒圓仔」腳下西漂　全台飆30℃下周2波變天

▲4號熱帶低壓「大粒圓仔」腳下西漂。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／綜合報導

有颱風誕生了？中央氣象局發布「颱風消息」，關島西南方海面生成了今年第4號熱帶性低氣壓，預計未來將以時速25公里速度向西移動，對台灣不會造成影響。17日開始氣溫持續回升，北台灣高溫回到23度以上，中南部更上看28度，未來一周天氣大致穩定，全台將狂飆回30度，下一波變天約落在22日（下周五），將有鋒面通過及東北季風增強，北台灣轉涼。

氣象局觀測，第4號熱帶低壓16日晚間8時位在帛琉東方海面，以時速25公里速度向西移動，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風達每秒20公尺。衛星雲圖顯示，4號熱帶低壓雲系渾圓，看起來還未成形。

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▲有颱風誕生了？4號熱帶低壓持續西漂。（圖／中央氣象局）



▲4號熱帶低壓結構仍不完整。（圖／翻攝RAMMB）

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮也在「老大洩天機」專欄中分析，熱帶低壓目前結構仍很差，依據氣象局的路徑潛勢預測圖，它未必一定會發展成颱，且未來持續偏西，對台灣無影響。

氣象局預報，17日東半部仍有局部短暫雨，西半部山區偶有零星雨，其他地區則多雲到晴，且氣溫持續回升，北東高溫回到約23、24度，中南部約25度以上，感受舒適溫暖，但各地早晚仍偏涼，低溫約16至19度，尤其中南部日夜溫差大，恐飆達10度。

預計除了18、19日（下周一、二）有微弱鋒面掠過北部近海，北東可能有局部短暫陣雨，未來一周天氣大致穩定，全台溫暖舒適，僅午後山區有局部短暫陣雨，各地高溫約28至30度，中南部甚至來到30度以上。22日（下周五）另一道鋒面通過及東北季風增強，23日（下周六）北台灣天氣轉涼，中南部高溫也會略降，水氣也增加，北東轉有短暫陣雨，中部、花東地區及南部山區也會有局部短暫陣雨，南部平地大致以多雲天氣為主。

▼全台飆30℃下周2波變天。（圖／中央氣象局）

