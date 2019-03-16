　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

周日起氣溫「漸進式回升」飆回30°C　微弱鋒面下周一到北部小濕1天

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼結束連日寒冷多雨的天氣，台北地區今天艷陽高照，一位外國媽媽帶著兩個幼子在大安森林公園野餐曬太陽。（圖／記者湯興漢攝）

▲周日各地好天氣，感受上溫暖舒適。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

氣象局指出，周日各地氣溫持續回升，北部及宜花高溫約24、25度，中南部及台東約27至29度，感受溫暖舒適，各地大多為多雲到晴的天氣。下周一、二有道微弱鋒面掠過北部近海，北部、東半部可能有局部短暫陣雨，其他地區大致上以多雲天氣為主。下周三、四各地天氣穩定，各地高溫約28至30度，中南部甚至來到30度以上，暖熱像夏天。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

請繼續往下閱讀...

▲3/16-3/17定量降水預報。（圖／中央氣象局）

氣象局預報員陳伊秀表示，東北季風減弱後，16、17日各地都以多雲到晴天氣為主，周日雲量比今天更少，下雨機會更低。未來一周氣溫大致上將漸進式回升，雖然下周一、二有道微弱鋒面掠過北部近海，北部及東半部可能有局部短暫陣雨，其他地區降雨機率稍微提高，大致上以多雲天氣為主。氣溫上跟周日相比不會掉很多，北台灣略降至23、24度，中南部及花東仍有26至29度左右的高溫。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲周日到下周四，各地氣溫漸近式回升，台北高溫可到30度，中南部更高。（圖／中央氣象局）

下周三、四各地天氣穩定，各地溫暖舒適，僅午後山區有局部短暫陣雨；氣溫方面，各地高溫約28至30度，中南部甚至來到30度以上，感受上如同夏天一般。

不過，目前預報下周五會有鋒面通過及東北季風增強，屆時水氣增加，北部及東半部地區轉為有短暫陣雨，中部、花東地區及南部山區也會有局部短暫陣雨，南部平地大致以多雲天氣為主；氣溫方面，北台灣天氣也會轉涼，中南部高溫則會略降一些。

ET快訊
彩券被偷！76歲阿公自責捶心肝　28歲金髮男後悔「跪地求原諒
【完整票數】新北、台南投票率破4成　國民黨僅拿下彰化1席
大崩潰！高喊4:0夢碎「三重台南輸超慘」　韓粉嗆：拒吃文旦虱
即／立委補選決戰316　ETtoday新聞雲1600即時開票

關鍵字：天氣,氣象局,氣象雲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／普悠瑪翻車司機關ATP半小時後才通報　「222個通聯音檔」首曝真相

凌晨開搶！樂桃航空7周年促銷又來了　單程777元衝日本「北高都能出發」

新一波春雨深夜襲！全台變天　氣象局曝「下雨熱區」北部慘連莊5天

快訊／花蓮外海突一晃！規模5.2地震　最大震度4級「幾乎全台有感」

影／冷氣團最冷時刻來臨！「入夜→清晨」北部急凍12°C　下一波冷空氣周四到

影／圖解一周天氣！冷氣團「最冷時刻」急凍12°C　後面還有鋒面、冷空氣將襲

雪山飄雪了！積雪達50公分厚　氣象局曝下一波高山「可能下雪」時間點

1月來台旅客人次公布！陸客成長9.27%、日韓客雙下滑　觀光局說原因

新一波冷氣團來了！越晚越冷最低溫探12°C　吳德榮曝「轉乾回溫時間」

男友當兵賺很少！貼心OL約會AA制　爸媽罵很笨：妳的體貼在放縱他

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

台灣舞團帶王力宏歌曲登《達人秀》　超強功夫舞奪「黃金按鈕」！！

首享天倫！白人夫妻初見南非養子　一聲「爹地、媽咪」讓她感動緊抱

3歲兒成植物人僅3萬6和解金　單親母淪「八大」咬牙苦撐

蕭敬騰.許書豪金曲獎上比大小　一聲「哥哥」...真的寫出一首歌！

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

周日起氣溫「漸進式回升」飆回30°C　微弱鋒面下周一到北部小濕1天

「減」垃圾比「撿」垃圾更重要！　海巡官兵科技之旅有了新感受

清大畢業的陳璽文完成10年前願望　如今想在10年後圓夢「蓋學校」

血癌妻骨髓配對成功卻等不到移植　他化身勸髓志工

影／小金門8豬場非洲豬瘟檢驗陰性　豬肉品解禁可運到大金門

９個從小被嚇到大的傳說！紅筆寫名字會短命、指月亮會被割耳朵

影／懷舊絕版扇也有！「明星花露水」原本129元　賣家10倍價：最後1瓶1500元

獲台灣傑出女科學家獎　台大數學系李瑩英：數學家是女性職涯好選項

遠距離3年！男友被教召5天「她沉默了」…下秒爽祭3招　網笑炸：女友不能惹

江宜樺再赴台大演講　「江老ㄙ你484愛打人」抗議布條掛滿場外

力抗韓流保住新北、台南　蔡英文：我們一起爭了一口氣

柯文哲啟程訪美　柯粉柯黑同機前往

立委補選藍慘輸「韓流」降溫？　柯P：板塊會移動還不到天崩地裂

哈孝遠當上「美國電影男主角」！　秘密消失台螢光幕1個月

朴信惠短髮美呆了　最新一波人氣女星「短髮範本」女孩快跟上

慧眼看天下／委內瑞拉動盪　亂源直指馬杜洛

宋仲基捲髮留中分現身婚禮！賓客「忘記新人全都在看他」

補選警訊！「大傷朱立倫、吳敦義」　蔡正元：對韓國瑜小傷

國道「跳車」上演八點檔！赤膊男強拖女上車　警方說話了

金鐘主持人墓園遇靈異事件　攝影師「身上有第三隻手」

「我想開了」29歲醫師商場6樓助跑跳樓…頭顱破裂墜死　警找到原因了

生活熱門新聞

高嘉瑜登潮流雜誌「雪白美腿」全..

中華放大絕　吃到飽400元有找

女孩覺得男生30歲應該賺多少錢..

身分證有521　享劍湖山兒童節..

女醫請安胎假被威脅「上到生」　..

感情不順！七爺曝她前世種惡因

男友被教召「她沉默了」　結局笑..

鋒面弱掉降雨掰！氣溫一路飆回3..

倒水餃湯洗鍋！公婆驚叫浪費　新..

即／松山機場關閉！竟因無人機2..

大雞腿中間「三角型大洞」　網曝..

強迫症吃玉米！「4排空洞」療癒..

想血拚！她隔日爽得「8字浪漫」..

彩券被偷！老伯自責「捶打自己」..

更多熱門

相關新聞

「炸彈」肆虐　吹翻40輛卡車

美國德州阿馬里洛（Amarillo）地區近日颳起陣陣強風，接連的大風讓高速公路的聯結車都不堪負荷，40多輛的卡車當場被吹翻、倒地，大草原城的機場不少小飛機也損壞甚至在地面「翻轉」。根據外媒報導，近日襲捲美國中西部的強風被稱為「炸彈氣旋」，是一種溫帶氣旋急遽增強的現象，威力直逼颶風。。

鋒面弱掉降雨掰！氣溫一路飆回30°C

北台灣低溫14度　熱低壓可能成颱

晚上秒變天！中部以北「挾雨探15℃」

3天內6震嚇歪！2規模5.0↑　氣象局說話

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！哽咽淚崩求婚片曝光

虐死4歲女童　狠心姨丈判17年

JYP勸世語錄「藝人要誠實活著」

逃過血腥補槍　大馬男裝死救一命

勝利滿腦子都錢！演唱會賣假藥」…GD心寒臭臉

更新／預拌車撞進仁武知名烤鴨店釀3傷

19歲工人摔死！領班怕停工　竟製造假車禍

崔鍾訓偷拍淫片女主角「身材好到爆」！

高嘉瑜登潮流雜誌「雪白美腿」全露

嫵媚小三示威正宮　網見正臉暴動

被懷疑偷錢...17歲的他轉身從9樓跳下　爸媽目睹哭斷腸

這間家樂福1個月有3人跳樓　死者生前都跟親友說這句

國中時嘗禁果　10年後告學長性侵

《星光》戴安娜要和2年女友結婚了

更多

最夯影音

更多

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面