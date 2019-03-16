周日起氣溫「漸進式回升」飆回30°C　微弱鋒面下周一到北部小濕1天

▲周日各地好天氣，感受上溫暖舒適。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

氣象局指出，周日各地氣溫持續回升，北部及宜花高溫約24、25度，中南部及台東約27至29度，感受溫暖舒適，各地大多為多雲到晴的天氣。下周一、二有道微弱鋒面掠過北部近海，北部、東半部可能有局部短暫陣雨，其他地區大致上以多雲天氣為主。下周三、四各地天氣穩定，各地高溫約28至30度，中南部甚至來到30度以上，暖熱像夏天。

請繼續往下閱讀...

▲3/16-3/17定量降水預報。（圖／中央氣象局）

氣象局預報員陳伊秀表示，東北季風減弱後，16、17日各地都以多雲到晴天氣為主，周日雲量比今天更少，下雨機會更低。未來一周氣溫大致上將漸進式回升，雖然下周一、二有道微弱鋒面掠過北部近海，北部及東半部可能有局部短暫陣雨，其他地區降雨機率稍微提高，大致上以多雲天氣為主。氣溫上跟周日相比不會掉很多，北台灣略降至23、24度，中南部及花東仍有26至29度左右的高溫。

▲周日到下周四，各地氣溫漸近式回升，台北高溫可到30度，中南部更高。（圖／中央氣象局）

下周三、四各地天氣穩定，各地溫暖舒適，僅午後山區有局部短暫陣雨；氣溫方面，各地高溫約28至30度，中南部甚至來到30度以上，感受上如同夏天一般。

不過，目前預報下周五會有鋒面通過及東北季風增強，屆時水氣增加，北部及東半部地區轉為有短暫陣雨，中部、花東地區及南部山區也會有局部短暫陣雨，南部平地大致以多雲天氣為主；氣溫方面，北台灣天氣也會轉涼，中南部高溫則會略降一些。