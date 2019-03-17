3號颱風「聖帕」恐誕生？氣象局回應了　北部周四飆30度周五大變天降10度

▲熱帶低壓對台灣天氣沒有影響。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，帛琉東方海面有熱帶性低氣壓向西移動，時速23公里，是否有機會變成今年第3號颱風「聖帕」（Sepat）？氣象局預報員劉沛滕表示，該熱帶低壓沒有持續發展，過幾天就會消失，且距離台灣還有段距離，對台灣天氣沒有影響。而本周將有兩道鋒面影響，周五（22日）通過的鋒面結構較紮實，中部以北有短暫陣雨，搭配南下的冷空氣，北台灣轉涼，高溫從周四（21日）的30度狂降10度，周五只剩下20度。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今凌晨北部有明顯降雨，白天也有降雨機率，但雨勢不是很明顯，而東半部也有降雨機率，北部、東半部因雲量偏多估高溫約23度；另外，中南部山區也有局部短暫陣雨。

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▼劉沛滕表示，熱帶性低氣壓過幾天就會消失，對台灣天氣沒有影響。

▼今晨北部有些降雨。

▲▼根據氣象局的定量降水預報，今各地仍有水氣。

劉沛滕指出，周一（18日）、周二（19日）有鋒面稍微掠過北部地區，估無明顯雨勢，但中部以北有降雨機率；周三（20日）、周四各地有機會見到陽光露臉，北部周三高溫估27度，周四甚至接近30度。

劉沛滕說，周五另一道結構較紮實的鋒面通過，且東北季風增強，中部以北有短暫陣雨發生。氣象局預報，屆時北部及東半部地區有短暫陣雨，中部、花東地區及南部山區也會有局部短暫陣雨，南部平地大致以多雲天氣為主；下周日（24日）至下周二（26日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，迎風面北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲。

▼北部周四高溫飆30度，周五降10度剩20度。