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感情不順嗆神明！七爺夢裡曝她前世惡行　流產丫鬟狠咒「妳要的我都搶」

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▲▼七爺、八爺。（圖／翻攝自Facebook／新竹都城隍廟）

▲七爺、八爺。（圖／翻攝自Facebook／新竹都城隍廟）

網搜小組／綜合報導

前世種下的因，真的會造成今生的果嗎？一位網友在臉書表示自己年輕因為感情不順，無意間到廟裡抱怨時，嗆了七爺「祢不是很厲害嗎？那祢就讓我知道為什麼會這樣啊？」結果回家睡覺時，七爺竟出現在夢中，還讓她看到自己的前世有多惡劣，才會導致跟男友媽媽有糾葛，讓她從此相信因果輪迴。網友看完都大呼「好神奇」，也想看看自己的前生解惑。

有名女網友今日凌晨在臉書「靈異公社」中發文，她表示自己還沒接觸前，是不相信「前世今生」之說的，直到從七爺那裡看到自己前生畫面後，才知道自己為何感情路那麼坎坷。原po表示，自己年輕的時候有陣子跟男友常吵架，也不受對方媽媽喜愛，加上工作上遇到困難，覺得自己人生真的是悲慘到了極點。

請繼續往下閱讀...

某日她漫無目的的在路上騎車，突然聞到一股香味，順著騎過去就到了一間城隍廟。停好車後她想說順便拜一拜，但是看到「臉黑黑的主神」後突然就一陣委屈哭了起來，「旁邊喝茶的老人應該蠻傻眼的吧！」抱怨約一個小時後，她起身經過一尊很大的七爺像，忽然一股怨氣上來，手從祂的水袖揮了過去，還不敬地說「祢不是很厲害嗎？那祢就讓我知道為什麼會這樣啊？」

▲▼香爐、香、拜拜、宮廟、廟宇、寺廟。（圖／取自pixabay）

▲原po在廟裡抱怨一番，還嗆七爺。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

原po回家後，躺在床上小睡一下，接著就在黑暗中聽到「鐵鍊拖地」的聲音，還看到「一高一矮、一黑一白」的人向她走過來，接著眼前七爺的水袖一揮，就進入另一個景象。她表示，自己在畫面中看到一個富家千金，往千金的眼神看過去，貌似有對情侶相擁在一起，「女的穿的就是ㄚ鬟的樣子」。等到戀人約完會回到宅院後，千金小姐二話不說就賞了ㄚ鬟一巴掌，自稱「娟兒」的ㄚ鬟則是嚇得跪下，小姐還怒嗆「也不看自已是什麼身份？連我的男人都敢搶，下賤就是下賤！」

娟兒接著懇求千金小姐成全她和「公子」，並表示會走得遠遠的不回來，但小姐卻越聽越氣，還示意家丁打死娟兒。娟兒被打後裙底流了一灘血，雙手發抖地拉著小姐的裙襬，「我有孩子了...求您了...」，但小姐仍然沒有心軟；一陣瘋狂亂打後，娟兒知道自己不行了，便說道「今天我求妳，妳連一條活路，都不給我和我的孩子，我死也不會放過妳！生生世世，只要妳要的我都會搶走！」接著原po便突然醒來，但家人卻表示自己只睡了約5分鐘而已，這時她才明白，原來夢裡的千金小姐就是她本人，ㄚ鬟則是男友媽媽，「我知道千金小姐很過份，但這輩子的我是好人啊！」

▲▼台灣宗教慶典，三太子與七爺八爺。(示意圖／記者姚南宏攝)

▲原po夢裡出現七爺八爺。示意圖，與本文無關。（圖／記者姚南宏攝）

原po表示，自從那次經驗她就開始相信因果輪迴，「現在或許是他對不起你，但誰知道，是不是曾經的你也做了對不起他的事呢？」

貼文一出，許多網友都表示自己也信前世今生，「我好想知道我跟前男友的前世今生，讓我能夠好好放下那些愛恨情仇」、「我相信，我也看過一小段前世」、「妳好大膽喔，嗆七爺」、「前世的種種與今生的事情是息息相關的」。

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關鍵字：靈異公社,ㄚ鬟,千金小姐,因果輪迴,前世今生,七爺八爺

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