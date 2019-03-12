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護理師忍惡臭幫翻身！嬤死後「氣味顯靈」道謝...她一聞淚崩：祢解脫了

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▲▼ 病人,生病,點滴,住院。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 阿嬤住院10天，原po總是不嫌棄地幫忙翻身、清潔。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

護理師用心有愛地對待病人，讓阿嬤離開後也感念！一位女網友表示，之前有過照顧重症阿嬤的經驗，10天相處下來，病人即使大小便失禁、逆流，她也從不嫌棄臭味幫忙翻身、清潔。沒想到阿嬤過世後，因為知道她害怕鬼神，選用一種特別的方式向她道別，讓一票網友感動表示「好大的洋蔥嗚嗚」、「醫護人員辛苦了！我想阿嬤是很感激您的」。

一位在加護病房值班的女護理人員在臉書「靈異公社」中發文，她表示，在醫院這樣的地方，好兄弟的故事是數不清的，每次聽同事講述親身經歷，自己都會嚇出一身冷汗，對鬼神抱持著敬畏之心。某日小夜班，急診推了一位嚴重肺炎的阿嬤上來，阿嬤因為呼吸衰竭而插上氣管內管，在照顧她的10天內，病人病情也不見好轉，意識因敗血性休克轉為昏迷，沒多久更惡化為多重器官衰竭，情況相當不樂觀。

請繼續往下閱讀...

護理師表示，阿嬤入住的第6天因為「腸阻塞和腸穿孔」，糞便沒辦法正常從直腸排出，導致排泄物逆流而上，鼻胃管裡不僅冒出咖啡色的液體，還傳來陣陣惡臭，令人作嘔。雖然這樣的異味讓人不敢靠近，但她還是每2小時就幫阿嬤翻一次身+清潔沖洗，並且擦上乳液保持清潔舒適，還會在耳邊精神喊話，從來沒有怨言。

但是到了第10天，醫生評斷阿嬤的病情極不樂觀，家屬也希望不要再讓阿嬤受苦，因此決定選了一個適合的日子撤除維生系統。

▲▼ 病床,醫院,病人,病患,手術,點滴,治療,就醫,住院。（圖／取自免費圖Pixabay）

▲阿嬤病情不樂觀，最後家屬還是決定撤除維生系統。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原po表示，撤除維生系統當天，她剛好休假回宜蘭老家，晚上約9、10點的時候，她讀自在房裡看書，這時突然一陣熟悉的臭味飄到她的鼻子裡，「混合糜爛和糞便的腥味益發明顯，我的背脊突地唰~~地涼了起來，味道從淡轉濃，很明顯感覺從遠至近，整股味道縈繞在我四周。」讓她心裡超害怕，但又不敢轉頭確認，只能不斷默念「南無阿彌陀佛」；不過她又突然想起那天是阿嬤拆管路的日子，心想應該是阿嬤前來向她道別，好像也沒那麼恐懼了。

護理師隨後鼓起勇氣轉頭，卻發現身後僅有床和書櫃，她也在心裡默默跟阿嬤說著「OO阿嬤， 祢的病都好了，祢要唸著南無阿彌陀佛跟著佛祖去喔~ 兒孫做的決定也是希望祢不要太痛苦，一切病痛都解脫了，現在可以跟著阿彌陀佛往生西方極樂世界了。」說完還流下了不捨的眼淚。

▲▼ 阿嬤,外婆,祖孫,老人,牽手 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 阿嬤應該是前來感謝護理師，順便道別。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原po回憶，話一說完，原本難聞的氣味便逐漸散去，沒有多久房間就恢復了正常。她也心想，阿嬤應該是知道她會怕，才選擇用這樣的方式來道別，所有的不捨才終於放下。

網友看完都表示，「醫護人員辛苦了」、「您對於病患的愛心，讓我深感敬佩！」、「謝謝妳的用心付出」、「多虧有您這麼用心的醫護人員！我想阿嬤是很感激您的」、「偉大的護理師」。

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關鍵字：顯靈,護理師,顯靈,阿嬤,靈異公社

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