員旅掏250萬遊泰國！館長霸氣「全住Villa頂級房」…網羨慕：員工好幸福

▲館長陳之漢自掏腰包250萬帶員工去泰國度假。（圖／翻攝自飆悍粉絲團）

網搜小組／綜合報導

健身房「館長」陳之漢近日帶公司員工到泰國的蘇美島度假，還在臉書粉絲團曬出自己和美景的合照，他在直播中表示，這是他第二次出國，帶著公司主管們住度假Villa的頂級房，大家在飯店裡的開銷也全都由他買單，總花費就高達250萬，讓不少網友看了直呼，當館長的員工真的太幸福了。

館長日前在臉書粉絲團曬出在無邊際泳池自拍的相片，還戲稱自己是「美男魚」，看起來非常愜意，近日也在直播中透露，這次去泰國是他這輩子第二次出國，前一次是帶隊到香港比賽，行程安排緊湊，並沒有太多時間玩樂，若要說出國度假放鬆，這則是第一次。

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▲館長在粉絲團上曬出在無邊際泳池的自拍。（圖／翻攝自飆悍粉絲團）

館長表示，這次是帶著健身房館內的主管們去泰國，共分成2批前往，住的都是最頂級的房間，在飯店的所有開銷也都是他買單，光是這趟員工旅遊的花費就高達250萬，還霸氣地說，花費多少不是重點，「只希望他們開心一點玩」。

網友們看到館長這麼寵員工都好羨慕，紛紛留言表示，「館長真是個好老闆，現在滿多爛老闆只想到自己」、「當館長的員工好幸福啊」、「原來是員工旅遊，真是佛心公司」、「幸福企業，照顧員工的好老闆，為什麼我遇不到」、「自費250萬全包......真的是百年難得一見的老闆」。

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