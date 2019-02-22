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影／城隍爺抓錯的他現況曝光！車禍病危還陽22年…「能力覺醒」能預知

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▲▼七爺、八爺。（圖／翻攝自Facebook／新竹都城隍廟）

▲車禍昏迷的網友透露，七爺帶他回病床邊推了一把就醒來了。照片中七爺非文中七爺。（圖／翻攝自Facebook／新竹都城隍廟）

記者葉國吏／綜合報導

一位車禍昏迷28天的網友發文分享自己鬼門關前走一遭的經歷，引起廣大迴響。他在文中透露城隍爺因為抓錯人讓他還陽，並承諾會保佑他平安，對此有人好奇城隍爺有沒有做到？對此原PO透露22年後的現況「在社會上有立足之地」，讓其他人嘖嘖稱奇。

原PO在臉書社團《靈異公社》發文指出，民國86年時在新莊二省道發生車禍，受傷的他被送往林口長庚醫院，當時他昏迷指數6、昏迷28天，院方更3度發出病危通知。他自稱昏迷的28天內見了城隍爺、文判官以及七爺八爺，結果城隍爺跟文判官發現「抓錯人」，雖然沒道歉但承諾會保佑他的安全，隨後原PO就從病床上甦醒。

▲▼七爺、八爺。（圖／翻攝自Facebook／新竹都城隍廟）

▲網友透露現況。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社，下同）

對於這鬼門關前走一遭的經歷，社友好奇問道「抓錯人有賠償嗎」，對此原PO回應：「被撞成了身心障礙，但如今工作正常，社會上也有立足之處!!幾年來關關難過關關過.…這算賠償嗎？哈」。

▲▼七爺、八爺。（圖／翻攝自Facebook／新竹都城隍廟）

▲網友說他現在地震前常會耳鳴。

另外也有社友說「再來你就擁有陰陽眼了.......因為做了幾天的阿飄........」、「鬼門關來回一趟都會有些能力覺醒！！」對此原PO則說「我只會耳鳴，一耳鳴10次裡9次發生地震!!同事跟朋友們都信到不可思議。」

▶︎他車禍昏迷28天見城隍爺…接3次病危後一句「抓錯了」　七爺推一把還陽
 

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