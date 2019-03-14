影／挖到就醫紀錄卡！她一翻背面「6格蓋章處」懷念淚噴　6千人讚翻：我拿過F

網搜小組／綜合報導

現在看醫生都有全民健康保險，拿健保卡就可以掛號，也會一併儲存看診紀錄。一名女網友貼出照片，說她在阿姨的輪椅上發現1張「全民健康保險卡」，當時還是用蓋章方式紀錄就醫。其他網友紛紛留言「我記得這張！我小時候跟牛一樣，永遠停在第4格」、「印象中以前有過鼓勵沒使用過的健保卡可以抽獎金」。

▲哇！是就醫紀錄卡耶！（圖／翻攝自爆廢公社）

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女網友在臉書《爆廢公社》貼出這張卡的背面，只見上方寫著「就醫紀錄欄」，底下則有6個格子，而這張卡的主人似乎只看過1次醫生，只有左上角被蓋了1個門診章。看到這張卡後，原PO忍不住直呼「天啊！我的回憶又回來了，6格看病誰有拿過？」

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▲原PO翻出這張卡，讓許多人直呼懷念。（圖／翻攝自爆廢公社）

仔細看看這張卡，卡片左右側分別印有「未按時繳納保費者，健保局得註銷本卡」、「就醫或換卡時請帶本卡及身分證明文件」，最下方還有一行黑字說明「請保險醫事服務機構於每次就診時依序加註日期與戳記」。而卡片會先從A卡別開始發起，蓋完6格才能換B卡，以此類推。

照片勾起許多人的回憶，其他網友紛紛留言「小時候常感冒，一個月換好幾張」、「記得以前1格可以換1罐維他命C」、「A卡，只蓋過2格」、「我那時候最高記錄一年從A換到F卡，都快成健保局黑名單了吧」、「我小二時就H卡了」、「每次只要炫耀自己1格都還沒蓋到後一定立馬感冒」。

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▼其他網友也紛紛挖出自己的就醫紀錄卡。（圖／翻攝自爆廢公社）