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被當犯人審視20秒！桃園哥比「撩妹手勢」誘惑反擊　3警開車逃了…結局爆笑

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▲▼臨檢,交通隊,違規,罰單,摩托車,機車,警察,交通警察。（圖／記者周宸亘攝）

▲警察巡邏時，只要看見可疑人物，都會上前關心一下。示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／綜合報導

母湯啦！桃園一名男網友和老爸坐在超商7-11吃午餐時，突然發現窗外有3名警察坐在警車內猛盯著他，甚至低語討論，嚇得還以為自己犯了什麼罪；不過，他也不是省油燈，立刻比出「撩妹手勢」，3名警察嚇到關上車窗，踩下油門逃離，讓他超難過自己的魅力失效。

該名男網友在臉書「爆怨公社」PO文說，中午和老爸坐在超商座位吃肉燥泡麵，不時透過玻璃窗看看外面的景色，突然發現一輛行駛的警車突然慢速，最後停駛在窗外的正前方，他想說也不干他的事，沒想到3名警車不斷探頭某盯著他，讓他越想越覺得奇怪。

請繼續往下閱讀...

▲▼超商選舉前備戰 。（圖／業者提供）

▲原PO只是到超商吃個午餐而已，結果遭到警察「眼神關切」。（圖／業者提供）

他想自己也做奇怪的行為，便轉頭問老爸說「爹，我不記得我有犯法啊？」還想說可以得到安慰話語，但老爸只有一句「朕不管」，讓他內心超受傷。

眼看老爸要棄他不顧，他只好自己提起勇氣「單挑」，回眸盯著3名警察正面對決。不過，警察並沒有下車盤查的舉動，只在審視原PO後，低頭不斷討論，嘴巴一邊講，眼光從不離原PO，前前後後一共審視20秒。

原PO想說逃避也不是辦法，拿出自己畢生所學「撩妹技巧」，直接對3名警察挑眉，還比出當下最流行的「手指愛心」，這還不夠看，他加碼「噘起小嘴嘴」嘟回去，給警察一個好看。

▲▼手指愛心大流行，卻讓網友覺得好反感。（圖／翻攝自IG TZUYUED）

▲手指愛心很可愛，但對象選錯就很嚇人。圖為周子瑜，與本文無關。（圖／翻攝自IG TZUYUED）

沒想到，3名警察見狀後，嚇得關上車窗，腳踩油門加速逃離現場，這一舉動讓原PO的心都碎了。他搞笑說，原本想給3名警察在忙碌的工作中帶來一點愛，但就這樣開走了，讓他非常難過，「因為我不知道要用什麼表情面對......這樣應該不違法吧？」

網友看了紛紛留言笑噴說，「不要玩警察」、「警察覺得不舒服」、「在巡邏，你這樣應該算『妨礙公務』，感覺不蘇湖（舒服），再多一條性騷擾」；但也有網友認為，可能是原PO長得比較特別，「可能是像外勞的關係」、「也可能你像越南或像移工，如果你盯著他看，就不會臨檢，如果眼神閃躲，或起身要離開，包准找你看證件」。

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關鍵字：盤查,警察,警員,臨檢,超商,爆怨公社

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