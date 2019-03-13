他算出每年「月經花費」只要800　要女人閉嘴：不如少買星巴克

▲生理期間必須注意衛生用品的更換。（圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

女性在生理期間除了容易感到不適，每年也要花費一筆費用購買衛生棉或棉條。然而，有一名網友日前留言女性的經血量其實並不多，每次週期只要使用7個棉條即可，並要女人少抱怨這類衛生物品的開銷。留言立刻遭到截圖，在推特上被許多女網友罵翻。

BuzzFeed News報導，這位男子的全名已被打上馬賽克，不知確切身分，他指出女性每次的經血量大概在10到35毫升，過程中總共只需要使用7個棉條，如果是血量較大的女性，可能也只要用掉10個棉條。他認為女性每年只有9次生理期，因此一年總共要消耗90個棉條。

男子指出，女性們應該停止抱怨衛生棉條的開銷，這不是什麼大問題，而且在亞馬遜購買相關產品也不貴，一年只要花費20英鎊（約台幣800元）就好。他認為，女子們還不如少買幾杯星巴克，停止繼續抱怨這些花費。

愛爾蘭28歲的女子愛許（Ash）批評，男子的主張既荒謬又充滿錯誤，她將留言分享至推特後引起熱議。她認為，沒有經歷過生理期的人才會說出這樣的言論。

Look at this fucking dweeb pic.twitter.com/2QFqNuqvZz — ash (@aisghair) 2019年3月4日

據了解，女性每次經血量的適量範圍在20到80毫升之間，每個人的情況都不同。專門販售衛生產品的Aunt Flow公司創辦人克萊爾（Claire Coder）表示，女性每次生理期至少要使用21個棉條，「在正常的月經週期中，只用7個棉條是錯誤的。」

克萊爾說明，若是整個週期只用7個棉條，代表一天僅用1個，而放置同個棉條的時間超過8小時將會處於感染風險中，這是有誤的作法。她認為，女性每次生理期來時，至少要使用21個棉條，每年在相關產品的花費就要120美元（約台幣3700元）。

這則留言讓許多女性網友相當憤怒，愛許指責這樣的資訊會誤導他人，「貧窮人口通常無力購買（衛生棉），可能也無法使用電腦或接觸到修正後的資訊。」