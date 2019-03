他算出每年「月經花費」只要800　要女人閉嘴：不如少買星巴克

▲生理期間必須注意衛生用品的更換。(圖/取自Pixabay)

女性在生理期間除了容易感到不適,每年也要花費一筆費用購買衛生棉或棉條。然而,有一名網友日前留言女性的經血量其實並不多,每次週期只要使用7個棉條即可,並要女人少抱怨這類衛生物品的開銷。留言立刻遭到截圖,在推特上被許多女網友罵翻。

BuzzFeed News報導,這位男子的全名已被打上馬賽克,不知確切身分,他指出女性每次的經血量大概在10到35毫升,過程中總共只需要使用7個棉條,如果是血量較大的女性,可能也只要用掉10個棉條。他認為女性每年只有9次生理期,因此一年總共要消耗90個棉條。

男子指出,女性們應該停止抱怨衛生棉條的開銷,這不是什麼大問題,而且在亞馬遜購買相關產品也不貴,一年只要花費20英鎊(約台幣800元)就好。他認為,女子們還不如少買幾杯星巴克,停止繼續抱怨這些花費。

愛爾蘭28歲的女子愛許(Ash)批評,男子的主張既荒謬又充滿錯誤,她將留言分享至推特後引起熱議。她認為,沒有經歷過生理期的人才會說出這樣的言論。

