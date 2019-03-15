「靈姊陽明山看房」指定墳墓邊那棟…3天後女代銷楞收訂金　結局驚見火龍捲

▲陽明山第一公墓。（圖／翻攝Google map，下同）

記者葉國吏／綜合報導

一名從事代銷建案的女網友在臉書靈異公社透露接到亡者想買屋的經驗，最後的結局竟然是讓人覺得有點溫馨。

這位女代銷透露她之前在陽明山代銷建案時，在凌晨3點接到看房電話，結果看到無人的車道閘門開開關關，甚至在講電話時，電話另一端說「旁邊有女人一直問你『為什麼不帶我看房子』」讓女代銷相當害怕。

最後女代銷透露，她有次睡覺時突然被拍肩問「妳可以賣我一間房子嗎？我想要靠近墳墓最高的地方」，這時女代銷回：「我們是賣給人的」，這位「姊姊」聽完就直接說「過幾天會有人來付款。」

▲女代銷透露「姊姊買屋」的結局。（圖／翻攝靈異公社）

女代銷最後發文透露結局，她說被拍肩3天後真的有一位約40歲的男子，直接說要買後面那邊的房子，並透露「我太太昨天跟我說，她很喜歡你們的樣品屋」、「我太太三天前晚上來找過你，她很喜歡後面那棟最高樓層的樣品屋」。

女代銷聽完後馬上辦妥一切手續，並收下訂金。送客後，女代銷馬上請業務買六大袋金紙、一間跟樣品屋一樣的紙紮屋。7天後直接拿到「後面靠近墳墓那棟」燒，結果剛點火金桶就出現火龍捲，業務則透露「這是他們在搶錢」。讓女代銷只能硬著頭皮燒完。

▲馬來西亞普渡曾經發生火龍捲現象。（圖／翻攝黑色豪門企業粉絲專頁）

不過女代銷透露，就在燒樣品屋後一週，「靠近墳墓那棟」一週內賣完，表現傑出到建商都感到佩服，直接在百人會議中表揚她。女代銷透露，完銷那晚「姊姊」還到耳邊跟她說「經理謝謝」，並帶著一群無臉沒手腳的好兄弟來跟她揮手道謝...。

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