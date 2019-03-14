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白沙屯媽沒去他家！彰化哥怒脫隊…「神秘阿公」1hr後敲門說一句　他嚇壞道歉

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▲▼繞境沒去他家！彰化哥怒脫隊。示意圖非當事人。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台YouTube）

▲每年都有好幾萬人朝聖白沙屯媽祖。與本文無關。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台YouTube）

網搜小組／綜合報導

「我後來跑回去跟媽祖道歉了。」彰化一名男網友參加通霄拱天宮「白沙屯媽祖」繞境，由於沒有固定行程與休息點，全程都依媽祖旨意行走，在隊伍中的他暗自祈求「希望媽祖可以去我家看看是否平安」，結果沒有經過，他失望地脫隊走人；沒想到1小時後，家裡真來了一名阿公，並清楚表明「媽祖太忙，叫我代為前來」，嚇得他秒奔回隊伍向白沙屯媽道歉。

該名網友在PTT發文說，他受到鎖匠朋友的邀請，開始參加「白沙屯媽祖」繞境活動，而且一試成主顧，讓他每年都會參加，至今已第6年了；不過在他第2年遶境時，考量到腳力的問題，媽祖從台中進彰化那刻開始，他才一路跟隨繞境，最後走到雲林。

請繼續往下閱讀...

200多年首次！ 白沙屯媽祖將參加斗六媽祖文化節遶境。（圖／翻攝自斗六門受天宮臉書粉絲專頁）

▲ 白沙屯媽祖參加斗六媽祖文化節遶境。（圖／翻攝自斗六門受天宮臉書粉絲專頁）

由於繞境路線全由白沙屯媽祖決定，也不知道下一秒會前往哪一條路，但在隊伍中的他暗自祈求「媽祖婆婆，我不求你到我家休息，雖然可以休息是最好，但不奢望，但可否經過我家就好，然後看看尋尋（台語：看看）家裡是否皆平安」，懇求媽祖能到家探視。

由於當時進鎮內一共有兩條路線，A線會經過他家，但會多走一個小彎路，B線則能直接進市區。走到累癱的原PO，內心一直跑出「自己走這麼久了，媽祖應該會答應我」的想法，沒想到媽祖選擇了B線，身心俱疲的他崩潰了，內心整個超失望，直接脫離隊伍走人。

▲▼白沙屯媽祖18日抵達雲林縣北港朝天宮。（圖／飛宇空攝林滄淵授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲白沙屯媽祖來到雲林縣北港朝天宮，10萬人擠爆。（圖／飛宇空攝林滄淵授權，請勿隨意翻拍，以免侵權）

他寫道，人都是有貪念的，總會覺得有努力就該有回報，所以當時媽祖選擇B線直接前往市區後，「我當下撥打了電話，請人來接我回家，一到家便頭也不回往2樓休息去了。」

沒想到，休息約1小時候，家人衝到2樓叫醒他，還著急地狂喊「走，我們快出發追媽祖」，讓他滿頭問號，但還是乖乖地上車前往找尋繞境隊伍；他一問之下才知道，媽祖真的顯靈了。

由於沒有固定休息行程，許多香客都會與住家借廁所；當時他在2樓休息的時候，剛好有一名阿公到他家門口，媽媽還以為是來借廁所的，趕緊引路報出位置，卻被對方拒絕。

▲▼淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒「拜託救救孩子」　白沙屯媽祖點頭…鑾轎跨頂。（圖／鄭有承提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲白沙屯媽祖繞境門有固定路線，全由媽祖指示。（圖／鄭有承提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

沒想到，阿公默默地說，「我不是來借廁所的，是你們家有一位一路跟媽祖求可以來你家看看尋尋，但媽祖說祂太忙了，要顧及太多人，所以請我代為前來」，說完後便往屋內探頭看一看，開始向原PO媽媽建議，「你家很平安，然後你家是不是三個小孩各屬X、X、X，要注意。」

原PO嚇壞說，阿公說完後，當時他整家人都傻住了，因為3孩子的生肖全講對，而且他真的有在隊伍裡祈求媽祖，「我後來終於趕上了路，回到隊伍前，馬上跟媽祖道歉了XD」

白沙屯媽祖擁有近200年歷史，「北港進香」傳統超過170年以上，堅持徒步行朝訪，以簡單4人輕便轎肩乘媽祖，年年往返近400公里，進香沒有固定行程與休息點，全程都依媽祖旨意行走，過去最北只到台北松山慈祐宮、最南到雲林北港朝天宮；但媽祖1月破天荒南下高雄、屏東聯合遶境，秉持隨心的心情走往超市、旗山老街逛逛，吸引眾多信徒鑽轎腳祈福。

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▼苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮。（圖／翻攝自臉書／白沙屯拱天宮）

▲▼苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮。（圖／翻攝自臉書／白沙屯拱天宮）

▼。（圖／鄭有承提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲▼淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒「拜託救救孩子」　白沙屯媽祖點頭…鑾轎跨頂。（圖／鄭有承提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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