花蓮營區士官自殺…大浴池2男1女詭論抓交替　突警告：我知道你在偷聽

▲營區鬧鬼事件多，花蓮防風林營區大部隊寢後方的浴池也很可怕。（圖／翻攝自靈異公社）

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一名當過士官的網友20年前在花蓮當兵，因為幹訓班的關係，沒有參與到移防，回來就直接到部隊新遷的防風林營區。他說，當時回到部隊就覺得氣氛詭異，而且正好遇到新進士官為情自殺，原本以為7天後沒事就安穩了，沒想到之後一名常獨自在寢室休養、後來驗退的士兵告訴他，部隊大寢後方的浴池常有2男1女大白天的在討論「抓交替」，其中傳出的女聲說道，「我知道你在偷聽，不關你的事。」讓原PO猛然明白，原來被抓去的，就是那個自殺的新進士官。

當年的大漢工專就是現在的大漢技術學院，距離花蓮知名觀光景點七星潭只有4公里左右的距離。這位退伍20年的士官在臉書不公開社團「靈異公社」PO文，當年部隊遷到大漢工專附近的防風林，這個不小的營區地如其名，防風林非常多，「我們聯隊的營區很特別，士官寢跟大部隊的寢室是隔馬路分開的，安官就設在士官寢。」

原PO在部隊移防之前就去了幹訓班，回來直接到新的營區報到，「我一回到部隊就覺得氣氛不太一樣」，因為當時有個入伍不到一年的志願役士官在休假期間為情所困，喝完一瓶高粱後，就在老家山上上吊自殺了。

「一聽到消息，我們這批菜鳥士官都毛毛的」，原PO說，大家都很怕自殺士官會在頭七回到部隊來亂，那一陣子站夜哨都很緊繃，過了好一陣子才安心。但恐怖的事情才正要揭曉。

▲大浴池採封閉式設計，全年都很陰涼，氣氛詭異。（圖／翻攝自靈異公社）

原PO說，後來帶部隊一名因為長期身體情況不佳，已經準備驗退的阿兵哥去醫院，回部隊的路上，突然聽到對方說，「班長，你要小心，不要去我們大寢的浴室，那裡不乾淨…」，「你知道那個班長為什麼會自殺嗎，他是被帶走的。」

由於阿兵哥驗退前因為身體關係，部隊白天出操時，他都待在大寢室裡，加上當時部隊要「下基地」，沒有照往例派一名班長留下來照顧，所以他就一個人在空蕩蕩的寢室裡度過一整天。阿兵哥告訴原PO，雖然是白天，但一直都有聽到大寢後方的浴池有2男1女在討論「要帶走人」，當他思考要不要警告大部隊的時候，卻聽到傳出的女聲說，「我知道你聽得到，你不要多管閑事，這和你無關。」

後來原PO因為要點名的關係，有幾次進到大寢後方的浴池，才發現那個浴池設計從沒見過，是封閉式的，又因為後方種滿了樹，全年都是幽暗陰涼，「一整個就是很詭異的感覺。」隨著下基地結束，原PO又被調回幹訓班，之後就再也沒回到防風林營區了。