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藍營「徵召韓」陷天人交戰　 吳敦義強調：不會像2015定案後又拔人

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▲▼吳敦義、朱立倫、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

▲吳敦義、朱立倫、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

記者羅婉庭／台北報導

對於黨內2020總統候選人保留徵召，國民黨主席吳敦義14日接受廣播專訪表示，假設突然有位國民黨籍以外的參選人，看起來在民調上能領先國民黨可能候選人的情況下，那麼就會在黨代表大會正式決定之前，進行必要的徵召，這就是萬分之一，但不會像2015年，定案之後又拔人。

對於外界解讀「徵召」如同「二階段」，吳敦義強調，「萬分之一的機會」都在制度內，「2015那個徵召才是很特殊的事情」。吳敦義表示，現在已經用很正常的狀況，在黨代表大會正式認可提名人選之前會有徵召，至於兩階段是指將已定案的人選再拔掉另行徵召提名別人，吳敦義表示「這不會做」。

吳敦義指出，「萬分之一的機會」徵召，情況將發生在，如有非中國國民黨籍者，在民調上領先國民黨準候選人時，才會在黨代表大會召開前進行必要的徵召，讓民調能贏過假想的非國民黨籍參選者。

吳敦義回顧前年指派韓國瑜到高雄時，當初就和他說可以觀察2個階段，當年6月到9月，若擔任高雄市黨部主委很接地氣，讓高雄人民看好，在討論到參選高雄市長第2階段，他果然當選，用淺顯易懂的口語，「貨賣出去，人進來」，歸功於他自己的魅力與努力。

對於自己的民調在太陽們中偏低，吳敦義指出，民調不一定符合真實情況、也會有浮動，所以才需要徵召，也認為民調低是因為自己還沒開始做個人行銷，年輕世代需要新媒體跟管道，他或許沒特別去注意這些，沒想去投入，假如有，就會準備。

面對不少黨內基層挺韓國瑜參選，吳敦義說，他一定接受到很多鼓勵聲浪，希望他能做好做滿高雄市長，但若他能當選總統，服務範圍就不只包括高雄，而是中華民國，到時候原本對高雄市的承諾。

吳敦義說，當總統有機會的話，也會把高雄的建設合併國家建設，一起日增月長。「但也有人勸他把高雄市長做好做滿，相信韓國瑜一定也是在天人交戰。」，主持人接著說，如同吳敦義決定是否領表登記一樣天人交戰？他笑答，「一語中的！」。

他上午表示，提名最後一關是全國黨代表大會做最後認可，應該會於4月底開始辦理公告、領表，5、6、7月處理黨內部的程序，約在7、8月選擇最適當時間點舉行全國黨代表大會，經過全國黨代表大會認可，就確定候選人。

至於自己參選與否考量的因素，選舉是大事，要花多少錢才能選總統，他也不是有收入可以累積多少本錢，也不是提名後，都是國民黨花錢，這辦不到。

國民黨曾在2014與2016年慘敗，吳敦義提到油電雙漲和退休軍公教慰問金遭砍，坦言「當時政府也犯了一些錯」。被問到2020年國民黨是否可能重新執政，對於黨產議題態度如何？吳敦義表示，不能用重新執政就將黨產議題全都反過來，他認為需要有公正機構說清楚，「應讓法律去處理」。吳敦義強調，國民黨如重新執政，首要將拚經濟，並重視兩岸問題。

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