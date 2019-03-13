圖／韓冰、蔣萬安幫掃街「超級狼狽」...鄭世維提早結束拜票行程

▲韓冰、蔣萬安陪同國民黨三重立委候選人鄭世維掃街。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

國民黨三重區立委補選候選人鄭世維13日晚間請來韓冰、蔣萬安陪同掃街，大批民眾為了朝聖，失去理智推擠、暴衝，媒體、鄉親與攤商衝突不斷，大批員警也無法阻擋，造成夜市水泄不通，「夢換助選員」變得十分狼狽，因此鄭世維決定提早結束行程，他表示，不想造成任何意外的發生，造成這樣的場面對大家很抱歉，強調這情況真的是出乎意外。

愈來越多的民眾擠進現場，並突破重圍躍進人群，直播的、合照的男女老幼都有，不少只是來吃飯、逛街的鄉親相當傻眼；高雄副市長李四川多次差點跌倒，隨扈連忙上前架開失控民眾，該民眾還不滿大罵隨扈。

三重分局更動員大批警力現場維護治安與秩序。面對民眾瘋狂的行徑，舉步難行的韓冰也失去了笑容，一臉尷尬，最帥立委蔣萬安也被大媽包圍更是狼狽，抓好的帥氣髮型都被擠扁了，一路上滿頭大汗。

現場眾多攤販攤子被民眾撞倒，一路抗議聲、衝突不斷，加上夜市狹窄，大批人潮湧入，場面非常混亂，也有韓粉對韓冰高喊「叫你爸選總統！」。

鄭世維多次向民眾喊話，要大家讓條路走、注意安全、不要擠，不要讓韓冰受傷。韓冰、講萬安舉步維艱，短短幾公尺而一向笑臉迎人的韓冰，此時臉上不見笑容，反而有點被嚇到說不出話。

韓冰表示，鄭世維的選前之夜造勢活動，「神力女超人」立委許淑華將擔任主持人，高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬會到場站台。地點將選在三陽路與疏洪東路一段，現場擺設1萬張椅子。預計前總統馬英九、黨主席吳敦義與前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜、前台北縣長周錫瑋等將到現場力挺。

▲韓冰、蔣萬安陪同國民黨三重立委候選人鄭世維掃街，與眾多支持者一路跟著擠入暗巷。（圖／記者林敬旻攝，下同）