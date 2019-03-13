記取4年前換柱教訓　 朱立倫首鬆口：若黨認為徵召最適合也可以

▲吳敦義、朱立倫、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

記者羅婉庭／台北報導

針對黨中央若初選後再改變規則，前新北市長朱立倫13日表示，第一、四年前做過主席，他一再跟洪秀柱道歉，犯過的錯誤不能再犯。第二、今年的情勢民眾討厭民進黨，要把握現在、團結一致。在初選以前黨中央認為哪一位最強，「用徵召的方式若最適合，我也認為可以」。

他強調，但如果已經初選了，已經有黨員投票、民調也做了，再去改變的話總是不好，這樣會讓民眾覺得又四年前的翻版，不是針對個人，他以四年前的經驗，以及民眾的觀感到現在為止，對他還是有很多的不滿，所以他很衷心地講說，要就大大方方的，在初選前黨中央要徵召、要初選就貫徹一個方法。

對於吳敦義仍然保留萬分之一徵召韓國瑜機會，被認爲為了「求自己的歷史地位」，不惜犧牲朱立倫。朱立倫則回應，只要國民黨贏、台灣贏、中華民國贏，個人不是關鍵的重點，每一個「個人」都需要努力。

他說，國民黨需要更多王牌，再多幾位韓國瑜，就能讓民眾看到國民黨的改革跟希望，這也是他自我期許跟努力的方向。他跟韓國瑜是老朋友，彼此努力、相互支持。

面對黨中央一股「卡朱拱韓」的勢力，朱立倫說，為何不說「這是對他最大的鼓勵」呢，只要國民黨能贏、臺灣能贏、中華民國能贏，個人不是關鍵重點，原本堅持全民調的朱立倫也鬆口「可以接受徵召」，他說過去擔任黨主席發生換柱風波，他多次向洪秀柱道歉，4年前犯的錯不能再犯。