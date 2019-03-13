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藍營太陽卯起來掃街！朱立倫：若立委「4席全勝」蔡英文無法連任

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▲朱立倫近日排滿輔選行程，站台藍營四席立委補選候選人。（圖／翻攝自臉書）

▲朱立倫近日排滿輔選行程，站台藍營四席立委補選候選人。（圖／翻攝自臉書）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫近日排滿輔選行程，他13日在臉書發文表示，積小勝，才能大勝，「國民黨若能4席全勝，蔡英文明年肯定無法連任」，並強調補選的關鍵是投票率，呼籲鄉親踴躍投票；國民黨的太陽們黨主席吳敦義、前總統馬英九等人，也卯起來幫忙掃街拜票！

朱立倫在臉書寫下，這禮拜六就是新北、彰化、台南、金門4席立委補選的投票日。這次選舉民進黨府院黨精銳盡出，全力輔選，因為蔡英文總統需要證明，她已經從去年縣市長大敗後重新站起來了。

他也強調，「補選的關鍵是投票率」。國民黨這次在新北第三選區的三重推出鄭世維、彰化第一選區柯呈枋、台南第二選區謝龍介以及金門選區的洪麗萍，他們4人能否勝選，絕不只是個人成敗，而是明年是否會政黨輪替的指標。國民黨若能4席全勝，蔡英文明年肯定無法連任。

朱立倫喊話鄉親，這個禮拜六，懇請這4個選區內的民眾踴躍投票，也拜託大家打電話給當地的親友，鼓勵他們一定要投票。如果不滿意民進黨執政的民眾沒有出來投票，那會讓蔡英文感受不到民心，以為「可以不在乎民意」，也呼籲民眾，「如果不出來投票，你的不滿意將毫無意義」。

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關鍵字：朱立倫,吳敦義,馬英九,王金平,韓國瑜,鄭世維,316補選,新北立委,謝龍介,洪麗萍,柯呈枋

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