攤商氣炸！民眾狂擠看「韓蔣配」 韓冰傻眼：謝謝大家

記者羅婉庭／新北報導

國民黨三重區立委補選候選人鄭世維13日晚間請來「國民女神」韓冰、最帥立委「站神」蔣萬安陪同掃街，大批民眾為了朝聖，失去理智推擠、暴衝，造成夜市水泄不通，因此提早結束行程。對此，韓冰受訪表示，有點嚇到，但謝謝大家。

愈來越多的民眾擠進現場，並突破重圍衝進人群，直播的、合照的男女老幼都有，不少只是來吃飯、逛街的鄉親相當傻眼；高雄副市長李四川還一度差點跌倒，隨扈連忙上前架開失控民眾，三重分局更動員大批警力現場維護治安與秩序。

李四川帶韓冰北上三重，與立委蔣萬安合體陪同鄭世維掃街，大打俊男美女牌，對抗對手余天的女兒、妻子牌。鄭世維表示，這是支持者期待的，他也努力促成，希望大家可以來一睹這樣的「夢幻組合」。

但是，現場眾多攤販攤子被民眾撞倒，一路抗議聲、衝突不斷，加上夜市狹窄，大批人潮湧入，場面非常混亂。鄭世維多次向民眾喊話，要大家讓條路走、注意安全、不要擠，不要讓韓冰受傷。

韓冰表示，鄭世維的選前之夜造勢活動，「神力女超人」立委許淑華將擔任主持人，高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬會到場站台。地點將選在三陽路與疏洪東路一段，現場擺設1萬張椅子。預計前總統馬英九、黨主席吳敦義與前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜、前台北縣長周錫瑋等將到現場力挺。