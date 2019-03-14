「韓粉霸凌我全家」黃光芹哭了辭職護兒！　韓國瑜：我沒出爾反爾

記者柯沛辰／綜合報導

媒體人黃光芹日前專訪高雄市長韓國瑜，但雙方事後對「做好做滿」議題各說各話，引發網路攻擊。韓國瑜14日表示，他不理解黃為何閃辭，這只是雙方專訪時有認知差距，而他秉持原則一如既往，沒有出爾反爾，希望黃能理解他講話的重點。

韓國瑜11日接受《POP搶先爆》專訪時提到，目前沒有考慮選總統，4月也不會去領表，「上任第一天就在想，任期做完下台那一天，高雄市民怎麼評價我。」黃光芹聽完追問「你的任期有多長？」韓回「我4年任期，會做滿4年，會繼續做…。」

▲高雄市長韓國瑜11日接受黃光芹專訪。（圖／POP搶先爆提供）

節目結束當天下午，媒體再度追問韓國瑜「市長會做滿4年嗎」，但韓態度轉趨保守，更驚訝反問「誰說的？」隨即澄清他在節目上是說現階段2020不在考量內，目前腦中想的都是如何把高雄經濟衝起來，至於黃問他一任市長任期是幾年，「全台灣都知道是4年。」

為此，黃光芹當晚在臉書發文，強調她重新聽了4遍錄音，「若韓國瑜市長想整個推翻也沒關係，這在新聞採訪上很常見」，但廣播收音有留下音檔，雙方不妨來「對一下」。貼文一出，引發部分韓粉不滿，質疑黃光芹斷章取義、臆測推論，認為韓國瑜從頭到尾都沒完整說要「做好做滿4年」，而且只是「現階段」，不領表也不代表不接受徵召。

▲韓國瑜頻頻呼籲韓粉冷靜，也希望黃光芹能等辦案結果出爐再做決定 。（圖／記者洪正達攝）

不料網路風波愈演愈烈，不僅有激進網友私訊侮辱，還揚言對黃光芹兒子不利。黃光芹控訴，韓粉鋪天蓋地網路霸凌她全家，起因就是韓國瑜一句「誰說的」吹響了網攻的號角，「這個團體（韓粉）人神不分，權利薰心，不容異議，不講自由」，夫妻倆不會再忍耐，已經報警處理，對3名網友提告。

貼文一出立刻引發論戰，文末還標註「當上總統又如何？」、「史上任期最短的落跑市長」、「高雄不是跳板」、「政壇不缺臨演」、「義和團」、「不要推給假韓粉」、「兩岸霸凌一家親」、「就是不當韓粉」等標籤，掀起關注。

▲楊文嘉貼出對話截圖，痛批惡質韓粉攻擊他與老婆黃光芹。（圖／翻攝自楊文嘉臉書）

14日下午，黃光芹請辭Pop Radio主持，受訪時還一度哽咽掉淚，表示兒子是她的生命和心肝寶貝，願意為了家庭放棄一切；許多媒體人及網友聽聞消息相當不捨，紛紛透過管道聲援。

韓國瑜14日受訪時表示，不理解黃光芹為何閃電辭職，因為報警已經是最明智的處理，希望黃能等待警方辦案結果再做決定。他解釋，雙方專訪時有認知上的差距，但沒有衝突也沒那麼嚴重，之後雙方各自澄清就好，沒想到會爆發一連串的事件，希望黃能冷靜等待辦案結果出爐。

至於是否會去探望黃光芹？韓國瑜說，黃光芹現在情緒起伏大，可能過一段時間才會去，在此他也呼籲韓粉務必理性、和平、包容及和諧，秉持理性批判，不要使用情緒性攻擊字眼。

▲韓國瑜夫人李佳芬力挺黃光芹，表示她身為母親感同身受。（圖／記者吳奕靖攝）

▲黃光芹在臉書開嗆失控韓粉 。（圖／翻攝黃光芹臉書，下同）