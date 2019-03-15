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「韓國瑜當選總統，對得起高雄市民」　吳敦義：一定很多人鼓勵他

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▲國民黨主席吳敦義表示自己跟韓國瑜之間，部分「心靈相通」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲吳敦義聲稱自己跟韓國瑜之間有部分「心靈相通」。（圖／記者吳奕靖攝）

政治中心／綜合報導

國民黨2020年總統候選人保留徵召，外界紛紛猜測高雄市長韓國瑜參選的可能性有多高。不過，國民黨主席吳敦義14日首度針對這件事回應，如果韓能當選總統，服務的範圍就會擴大到整個國家的建設，當然也包含高雄，所以不會對不起高雄市民。

對於外界將「徵召」解讀為「二階段」，吳敦義強調，「萬分之一的機會」都在制度內，2015年那次是很特殊的事情，現在已經回到正常的狀況，在黨代表大會正式認可提名人選之前會有徵召，至於二階段是指將已定案的人選拔掉，另行徵召提名別人，「這不會做。」

而一提到韓國瑜是否出來選總統，吳敦義表示，其實不少黨內基層都力挺韓參選，「他一定接受到很多鼓勵聲浪，希望他能做好做滿市長，但如果他能當選總統，服務範圍就不只包括高雄，而是中華民國，到時候原本對高雄市的承諾會和國家建設整合在一起，不會對不起市民。」

▲高雄市長當選人韓國瑜；選前之夜▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳敦義認為韓國瑜出來選總統，不會對不起高雄市民。（圖／記者屠惠剛攝）

吳敦義相信韓國瑜現在一定處於天人交戰的狀態，就跟他決定是否領表登記一樣，由於提名最後一關是全國黨代表大會進行最後認可，應該會從4月底開始辦理公告、領表，5、6、7月處理黨內部的程序，約在7、8月選擇最適當時間點舉行全國黨代表大會，經過全國黨代表大會認可才能確定候選人。

至於是否參選總統，吳敦義認為尚有很多考量的因素，選舉是一件大事，要花多少錢才能選總統，他也不是有收入可以累積多少本錢，更不是提名後都靠國民黨花錢，這辦不到。

如果2020年國民黨真的重新執政，對於黨產議題又會如何處理。吳敦義表示，當然不能因為重新執政就將黨產議題全都反過來，這需要由公正機構出來說清楚，「應該讓法律去處理」，假如重新執政，首要目標就是拚經濟，同時也應該重視兩岸問題。

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關鍵字：吳敦義,韓國瑜,2020總統大選

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