獨／呂學樟積極「搶青」！新竹徵召李明璇對「戰柯建銘子弟」

▲「北漂最正女主持人」李明璇。（圖／翻攝自李明璇臉書，下同）



記者羅婉庭／台北報導

新竹市黨部主委呂學樟積極「搶青」，徵召「最美主持人」李明璇赴新竹對戰「柯建銘子弟兵」市議員鄭宏輝。《Ettoday》記者聯繫李明璇確認後，她證實不排除這個選項。

據了解，呂學樟在13日看見李明璇有意參選台北市士林大同選區立委的相關新聞後，立即聯繫她父親高雄市副黨部主委李明玉，表示希望能徵召「年輕刺客型」新生代黨代表李明璇去新竹參選，搶攻年輕票源，攻破沒人敢戰的艱困選區。

李明璇13日拋出「有意」參選2020立委，但尚未確定哪個選區，市黨部主委黃呂錦茹徵詢她參選士林大同區，但本人還在評估中。她強調，「選舉是靠自己，不是靠韓流靠誰的加持」。要努力走遍街頭巷尾自己去爭取選民支持、讓選民喜歡自己。

在去年九合一大選期間，高雄北漂青年李明璇被媒體稱為「北漂最正女主持人」，日前她的父親國民黨高雄市黨部副主委李玉文，發出給國民黨公開信表示，國民黨正值「轉骨」時期，自己雖不算青年一代，卻是中壯年一代中充滿活力幹勁的人。

李明璇表示，她的想法是國民黨新生代要戰就是最艱困的選區。她很不想看到黨內互打，自己願意帶著理想及熱情去戰艱困選區；如有任何黨內同志要出來的選區，「我會以禮讓為原則，真心給予祝福」。

李明璇說，他們就會開始啟動全台輔選，任何需要他們站台的候選人，絕對義不容辭、相挺到底。她話鋒一轉，但還是很想說，「我們黨的青年民代人數還是遠遠低於民進黨，十年後要怎麼和民進黨戰？」，人才在哪裏？為何而戰？為誰而戰？

她說，選舉是看見人民需要，強調願意替國民黨出征艱困選區，但若有其他優秀黨內前輩要選，規劃還會再做調整。

柯建銘子弟兵、連任5屆的新竹市議員鄭宏輝，現為民進黨中常委、中央選對會成員，同時也是新竹市義消總隊總隊長、義消全國聯合總會副總會長（總會長是前立法院長王金平）。