小英見證「選舉浮橋」淡江大橋動工　 侯友宜：淡水人圓一個未來的夢

記者羅婉庭／新北報導

淡江大橋第3標動土典禮14日上午在淡水工地舉行，總統蔡英文、新北市長侯友宜、交通部次長黃玉霖等人到場。淡江大橋第3標主體工程歷經7次流標，終於在去年有廠商投標並得標。侯友宜激動說，淡水人圓了一個未來的夢。

侯友宜表示，淡江大橋在交通的建設上，是以大眾運輸為主，所以這橋在施作上已經把要到八里的輕軌軌道預留起來，所以新北市一定從淡水到八里的輕軌會積極的讓行政院快速核定通過，讓它趕快配合淡江大橋來施作，也希望中央能給新北支持，因為這條輕軌做起來一定具有觀光跟交通最棒的一個運輸載具。

至於被譏稱是「選前浮起、選後沉沒」的淡江大橋在侯友宜任內動工，他表示非常的開心，講那麼多年，大家都很努力，都希望淡江大橋能夠趕快施作，圓了一個大家心中那個大石頭落下來，讓淡水人也圓了一個未來的夢，應該可以逐漸來實現。

他說，所以今天淡水鄉親很多人來現場觀看，就是要見證歷史的這一天，期待到113年的9月份，大家會再度的來這個地方，共同走過我們的淡江大橋。

在開工動土前，蔡英文、侯友宜兩人握手並交換意見，隨後用金鏟動土，兩人到海邊視察即將施工的工地，主橋是全世界最大跨距單塔不對稱斜張橋，工程總長920公尺，總經費約124.94億元，預計在113年9月完工。

另外，侯友宜表示，與蔡英文聊天時提到，找時間期待跟再相會，因為她也是新北市人，她對這個地方有感情，特別跟總統稍微談了一下軌道建設、八里輕軌以及都市更新。

他強調，希望中央、地方能夠加速合作，甚至未來還有很多事情要合作的，除了這兩項以外，其他還有很多要合作的。

侯友宜也轉述蔡英文的話，會詳細再找一個時間，再來好好談整個新北市未來的發展，中央到底能夠跟地方共同合作些什麼。所以有說她會排時間，因為她最近好像還有另外一些行程要在國外。

▲淡江大橋主橋段舉行動土典禮，總統蔡英文到場參與。（圖／記者劉亮亨攝）