參選2020立委　 李明璇「不靠韓流」：選舉是看見人民需要！

▲「北漂最正女主持人」李明璇。（圖／翻攝自李明璇臉書）

記者羅婉庭／台北報導

李明璇拋出「有意」參選2020立委，但尚未確定哪個選區，市黨部主委黃呂錦茹徵詢她參選士林大同區，但本人還在評估中。她強調，「選舉是靠自己，不是靠韓流靠誰的加持」。要努力走遍街頭巷尾自己去爭取選民支持、讓選民喜歡自己。

在去年九合一大選期間，高雄北漂青年李明璇被媒體稱為「北漂最正女主持人」，日前她的父親國民黨高雄市黨部副主委李玉文，發出給國民黨公開信表示，國民黨正值「轉骨」時期，自己雖不算青年一代，卻是中壯年一代中充滿活力幹勁的人。

李明璇表示，她的想法是國民黨新生代要戰就是最艱困的選區。她很不想看到黨內互打，自己願意帶著理想及熱情去戰艱困選區；如有任何黨內同志要出來的選區，「我會以禮讓為原則，真心給予祝福」。

李明璇說，他們就會開始啟動全台輔選，任何需要他們站台的候選人，絕對義不容辭、相挺到底。她話鋒一轉，但還是很想說，「我們黨的青年民代人數還是遠遠低於民進黨，十年後要怎麼和民進黨戰？」，人才在哪裏？為何而戰？為誰而戰？

她說，選舉是看見人民需要，強調願意替國民黨出征艱困選區，但若有其他優秀黨內前輩要選，規劃還會再做調整。

她的父親李玉文拋磚引玉，但在國民黨轉型的道路上，需要更多年輕人來打拼，自己也願意退出鳳山區立委初選，「教棒給下一代」。人生近一半的歲月都在為國民黨抬轎，過去二十年，包括韓市長擔任高雄黨部主委期間，他就以副主委的身分陪他跑遍全高雄。

他說，成功不必在我。為了讓更多像他這樣的「年輕人」不要再走過他這樣的人生歷程：盼望自己可以為黨付出，卻從青年等到中年。身為父親，除了心中充滿不捨，但應該要支持女兒的想法，把他20多年儲存的養分傳承給下一代。同時，他也要鼓勵更多年輕人主動為自己與國家的未來努力，所謂「自己的未來自己救」，大人們該放手了。

據了解，台北市士林大同區議員陳炳甫向市黨部主委黃呂錦茹獻策，若要在深綠的士林大同鐵票區勝出，必須要找這兩種人，一、高知名度的「名嘴型」，另一種是「年輕刺客型」的選將，才不會受限於地域性。李明璇也表示，12日的確與陳炳甫會面討論過參選一事。