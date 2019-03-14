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外商投資法草案擬改動7處　新增「行政人員保密規定」

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▲▼2019兩會,2019人大,全國兩會,兩會,人民大會堂,北京藍,兩會藍。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸今年將通過《外商投資法》。（圖／記者曾俊豪攝）

記者朱世凱／綜合報導

全國人大代表計畫在15日投票表決通過外商投資法草案，據《新京報》報導，相關草案審議後有7處將作修改，除了修訂部分字眼外，草案也將新增一條，規定政府行政機關及工作人員要為外國投資者、外商保守商業機密，不得向他人透露，違者將被處分甚至追究刑責。

全國人大主席團12日舉行第二次會議，通過外商投資法草案的審議結果報告，顯示草案有上述修改，包含外商在政府採購，除商品外也包括服務，同時新增各級政府要「簡化辦事程序，提高辦事效率，優化政務服務」等敍述。

修改1：政府採購既包括商品，也包括服務

第16條擬修改為：國家保障外商投資企業依法通過公平競爭參與政府採購活動。政府採購依法對外商投資企業在中國境內生產的產品、提供的服務平等對待。

上述文字增加了「提供的服務」敘述，讓外企的有型產品和無形服務都能公平參與政府採購。

修改2：體現行政上放權

19條第一款擬修改為：各級人民政府及其有關部門應當按照便利、高效、透明的原則，簡化辦事程序，提高辦事效率，優化政務服務，進一步提高外商投資服務水平。

上述文字增加了「簡化辦事程序，提高辦事效率，優化政務服務」敘述。

修改3：強化對侵犯智慧財產權責任追究

第22條第一款擬修改為：國家保護外國投資者和外商投資企業的知識產權，保護知識產權權利人和相關權利人的合法權益；對知識產權侵權行為，嚴格依法追究法律責任。

上述文字將原本「鼓勵基於自願原則和商業規則開展技術合作」改為「對知識產權侵權行為，嚴格依法追究法律責任」。

▼外商投資法將作修改。（示意圖／CFP，下同）

▲▼人民幣，GDP（圖／CFP）

修改4：明確行政機關工作人員不得洩露商業秘密

草案擬增加一條作為第23條，行政機關及其工作人員對於履行職責過程中知悉的外國投資者、外商投資企業的商業秘密，應當依法予以保密，不得洩露或者非法向他人提供。

同時在法律責任章節增加規定：行政機關工作人員洩露、非法向他人提供履行職責過程中知悉的商業秘密的，依法給予處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

修改5：調整有關商會、協會條款

第26條：外國投資者、外商投資企業可以依法成立和自願參加商會、協會。商會、協會依照法律法規和章程的規定開展相關活動，維護會員的合法權益。

基於表述精確，擬刪除上述「外國投資者」，因目前涉外商會、協會都是由外國投資企業組成。

修改6：外商組織活動規則也適用中國公司法、合夥企業法

第30條擬修改為：外商投資企業的組織形式、組織機構及其活動準則，適用「中華人民共和國公司法」、「中華人民共和國合夥企業法」等法律的規定。

上述文字增加了「及其活動準則」表述。

▲▼人民幣，美金，中美貿易戰。（圖／CFP）

修改7：授權國務院制定外商投資企業過渡的具體實施辦法

擬修改第41條第二款規定為：本法施行前依照中國「中外合資經營企業法」、「外資企業法」、「中外合作經營企業法」設立的外商投資企業，在本法施行後5年內可以繼續保留原企業組織形式。具體實施辦法由國務院規定。

上述文字增加了「具體實施辦法由國務院規定」表述。

另外，草案新增第23條，規定政府行政機關及其工作人員，在執行職務時得悉外商的商業秘密，「應當依法保密」、「不得洩露或者非法向他人提供」。據悉，三審稿未明確外商投資法的實施日期，報告顯示，憲法和法律委員會徵求國務院有關部門意見，建議將實施日期訂在2020年1月1日。

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關鍵字：外商投資法,兩會,2019兩會,2019政協,2019人大

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