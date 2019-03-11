影／ATM存錢！後方男持刀搶走1萬…瞄一眼「戶頭餘額」冷笑秒還她

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記者朱世凱／綜合報導

廣東省河源市近日發生一起好氣又好笑的搶劫案，一名李姓女子在ATM存款時，被後方突然出現的男子持刀搶劫，她隨即交出手中的2500元人民幣（約新台幣1.1萬元），不過男子似乎不甘心只拿到這點錢，便要求查看李女戶頭還剩多少，沒想到畫面顯示「沒有餘額」，搶匪竟心生憐憫把錢全數歸還，冷笑轉頭離去。

▼搶匪看到李女餘額後，便把錢歸還。（圖／翻攝自秒拍）



綜合陸媒報導，李女表示，她在存款時就看到男子在銀行門口徘徊，一轉身就被對方持刀靠近，她嚇得尖叫，隨即意識到男子要搶劫，便趕緊說「錢可以給你，但不要傷害我」；不料，李女交出2500元人民幣（約新台幣1.1萬元）後，男子還要她出示戶頭餘額。

李女聽從要求操作給搶匪看，畫面跳出「沒有餘額」後，對方就將錢全數歸還，還露齒冷笑離開。雖然搶匪「良心發現」把錢還給受害人，但是他的行為仍構成犯罪，警方在事後根據監視器畫面逮捕嫌犯。

▼搶匪轉頭離開還笑出來。（圖／翻攝自秒拍）

網友看完紛紛表示，「搶匪真的是發自內心的嘲笑」、「事實證明，沒錢連搶匪都看不起你」、「還回來就算了，你笑就太過分了！」、「犯了法就該得到應有的懲處」、「女子心裡一定滿滿問號」、「搶匪：嘖，真窮」、「還好我一直很安全！」