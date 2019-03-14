劉貴祥：爭取《強制執行法》草案今年底提交人大

▲劉貴祥。（圖／翻攝自中評社）

大陸中心／綜合報導

有關最高人民法院2016年提出「二到三年基本解決難執行（法院的生效判決文書難於執行）問題」，最高人民法院審判委員會副部級專職委員劉貴祥說，這一目標已經如期實現，並且清理大批歷史性積案，返還當事人執行案款達4.4萬億人民幣，同比增加71.2%。他還透露，《強制執行法》已被列入立法計劃，爭取年底向全國人大提交。

十三屆全國人大二次會議新聞中心12日下午舉行記者會，劉貴祥現場回答記者提問。他表示，難執行問題在這三年來「已經發生歷史性變化」，法定期限內有財產可供執行的實際執結率達到90.4%，當事人自動履行率也提高10個百分點左右；中國在世界銀行營商環境評估中「合同執行指標」更是名列全球第六。

▼大陸最高人民法院。（圖／翻攝自百度百科）

劉貴祥提到，各級法院打造信息化數據鐵籠，制定50多個執行方面的司法解釋和規範性文件，嚴格約束執行權運行，控制執行權濫用，這幾年來從執行崗位上因各種違法違紀者已調離50多人，並且處置幾百人。他還強調，必須咬定切實解決執行難這個目標「持續的真抓實幹、迎難而上」。

劉貴祥指出，官方將進行全面的部署和考慮，已經制定解決執行難五年的工作綱要，將從執行體制改革、執行模式改革到整個信息化的升級換代等面向進行部署，目前正在著手制定從源頭治理執行難的一些方案和意見；人民法院也將採取措施，藉此提高執行隊伍的綜合素養，改變無法適應執行工作需要的各種情況。有關《強制執行法》方面，目前已被人大常委會列入立法計劃，爭取年底向全國人大提交。