美軍B-52本月二度飛南海　人大召開時已飛過一次

▲B-52轟炸機。（圖／翻攝自美國空軍官網，下同）

軍武中心／綜合報導

美國太平洋空軍證實，2架B-52轟炸機13日飛越南海爭議島嶼，這些飛機是從關島北部的安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）起飛，並在南海附近例行訓練，接著返回基地。本次也是美國轟炸機於3月二度飛越南海上空。

軍方發言人強調，飛行屬於例行訓練，「美國飛機定期在南海上空飛行，以支持盟友、合作夥伴以及自由開放的印度太平洋地區。」值得留意的是，在中國人民代表大會召開之際，美軍2架B-52（編號分別為TOXIN01、TOXIN02）4日也曾從安德森空軍基地分別飛往南海與東海。美國太平洋空軍當時表示，飛行屬於「持續轟炸機進駐任務」（continuous bomber presence）的一部分。

根據外媒報導，美國從2004年以來已將B-1、B-52和B-2從安德森空軍基地撤離，作為其轟炸機持續任務的一部分，但有美軍出沒南海爭議海域的情況仍使中國備感壓力。有關爭議海域的部分，美國指責中方向南海島嶼部署反艦導彈、電子干擾器以及地對空導彈。中國則強調，在自己的國土部署必要的防禦設施，這是一個主權國家「享有的當然權利」。

B-52「同溫層堡壘」（B-52 Stratofortress）是美國波音飛機公司研製的八引擎遠程戰略轟炸機，用於替換B-36轟炸機。該機型於1955年開始交付使用，先後發展出B-52A等8種型別，並於1962年停止生產，總共生產744架。由於B-52是具有發射巡弋飛彈能力的美國戰略轟炸機當中最物美價廉的機種，因此得以繼續服役，預計服役至2050年。