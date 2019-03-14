劍指趙薇割韭菜！樊芸獲封兩會「犀利姐」

▲趙薇夫婦公司的收購計畫被質疑是「蛇吞象」、「空手套白狼」。（合成圖／翻攝自百度、趙薇微博）

大陸中心／綜合報導

全國兩會期間，「管管割韭菜的趙薇們」成為熱門話題。趙薇夫婦2017年因財務造假造成投資人損失，當時涉事公司僅被罰60萬元人民幣，引發民眾不滿。全國人大代表樊芸近日當著中國證監會主席易會滿的面說，現在證券法解決不了問題，像趙薇「割韭菜」，建議證監會「要管管」。該耿直的建言讓樊芸被封為兩會「犀利姐」。

綜合陸媒報導，大陸全國人大代表、上海市工商業聯合會副主席樊芸表示，現行「證券法」對這種「割韭菜」最高處罰只有60萬（人民幣，下同），哪比得上違法暴賺幾十個億；「證券法」必須修法，「一定要讓趙薇們賠得傾家蕩產。」

樊芸的講話引爆微博，網友紛紛點讚，認為此建言多少是要頂著些壓力的，這需要銳氣，更需要勇氣。樊芸隨後被封為兩會「犀利姐」。

全國人大財經委員會副主任烏日圖也表示，「證券法」正在加快修法，將重罰「財務造假」、「割韭菜」等行為，「不止罰錢了事，可能要承擔刑事責任」。目前，大陸全國人大常委會已正式採納提案，這也意味重罰「財務造假」、「割韭菜」都將納入大陸全國人大的立法工作。

▼樊芸發言內容。（圖／上觀新聞）

「割韭菜」在股市中指的是普通散戶處於劣勢，讓少部分人利用手段「收割」，因為韭菜割了還會長起來。「小燕子」趙薇則成了A股「割韭菜」的代名詞。

趙薇以空殼公司操作高槓桿50倍，收購上市公司萬家文化（現改名祥源文化）。北京日報的微信公眾號《長安街知事》指出，趙薇號稱出資30億，實際只掏了6000萬，以小吃大，加上資訊披露上虛假記載、誤導性陳述、以及重大遺漏等諸多違規違法行為。

龍薇傳媒（趙薇夫婦創立的公司）2017年2月宣布改以5億元收購萬家5%股份，大為縮水；後來趙薇索性「不買了」，並把2.5億元定金取回。萬家於同年4月披露交易告吹，股價重挫。龍薇傳媒的收購計劃被質疑是「蛇吞象」、「空手套白狼」。

中國證券監督管理委員會2017年11月做出行政處罰及發出市場禁入事先告知書，給予龍薇傳媒、萬家文化警告並處60萬元罰款；對黃有龍、趙薇、趙政、孔德永給予警告，並分別處以30萬元；對孔德永、黃有龍、趙薇分別採取5年證券市場禁入措施。對此，網民怒批，相較於黃有龍、趙薇夫婦的龐大資產，這些處罰幾乎如九牛一毛。