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陸「00後」漸成軍隊主體　韋昌進：希望更多青年學子攜筆從戎

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▲▼韋昌進。（圖／翻攝自中評社）

▲韋昌進。（圖／翻攝自中評社。）

大陸中心／綜合報導

全國政協委員、山東省棗莊軍分區政委韋昌進指稱，軍分區的主要工作之一「就是選送高素質優秀青年到部隊接受鍛煉、保家衛國」，隨著國家經濟實力增強、教育水平提高，新兵的綜合素質也有很大程度提升。他還透露，如今「00後」逐漸成為部隊主體，這些新兵的報國情懷也更濃了。

全國政協十三屆二次會議召開期間，官方在人民大會堂舉行3場「委員通道」集中採訪。韋昌進受訪表示，和新兵交流「能感覺到對方一種迫切的渴望」，渴望讓青春在兵營綻放、為強國強軍做出貢獻，「希望越來越多的青年學子攜筆從戎，一同守衛祖國的安全。」

韋昌進說，新兵素質在三個方面獲得提升，分別是身體素質、文化素質以及報國情懷。在身體素質方面，由於很多學校都加強對學生的體育鍛煉，再者入伍前也要經過預前教育訓練，因此近年來選送的新兵基本都是德智體發展比較全面的優秀青年。

▼解放軍新兵射擊訓練。（圖／翻攝自騰訊網）

▲▼解放軍新兵射擊訓練換新標靶。（圖／翻攝自騰訊網）

有關文化素質方面，韋昌進提到，軍分區選送的新兵很多都是本科生或研究生，例如2018年的大學生士兵就佔60％；現在的戰士身上有很多亮點，亮點之一就是口袋裡的證書多了，例如有學歷證書、職業技能證書，還有參加各種比賽的獲獎證書。

談及報國情懷時，韋昌進透露，如今「00後」逐漸成為部隊主體，這些人不僅性格開朗、要求上進還充滿活力，並且渴望為全國全軍貢獻力量。他總結表示，部隊「是培養人才的大學校」，希望越來越多的青年學子攜筆從戎，一同守衛祖國的安全。

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