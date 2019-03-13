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媽媽市長支持！盧秀燕送太陽餅　祝福朱立倫「心想事成」

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▲▼朱立倫拜訪盧秀燕，獲贈太陽餅。（圖／記者李忠憲攝）

▲盧秀燕贈朱立倫太陽餅，祝福「心想事成」。（圖／記者李忠憲攝，下同）

記者陳玉／台中報導

前新北市長朱立倫13日北下拜訪台中市長盧秀燕，2人先進行20分鐘閉門會議後再進行媒體聯訪，盧秀燕拿出台中名產太陽餅請朱立倫品嚐。她說，「今天特別準備太陽餅，就可以看出我對他有很大的期待。」同時指出自己從政經歷長，看得出來誰會做事，因此送上太陽餅祝福朱立倫要參與2020總統大選可以「心想事成」，更要朱吃下狀元糕，才能一舉得狀元。

盧秀燕表示，與朱立倫「於公於私」都是非常要好的朋友，朱是政壇前輩，而自己本身從政時間長，曾任1屆省議員、6屆立法委員，經歷過4任總統、數十個院長、數百個部長，看他們的施政「心中自有評價」，而朱是自己最肯定的首長。同時提到朱是財經高手，又特別關心民生議題，像是公幼公托及長照等都做得特別好。

盧秀燕說，對於表態要選總統的人到台中拜訪都叫他們要「許諾」，因過去很多建設常「重南北輕中部」，若朱立倫未來有機會擔任國家領導人，一定要把台中列為自由經貿示範區之一，另外台中未來要發展航空城，若朱立倫有機會更上一層樓，台中捷運一定要大力幫忙。

▲▼朱立倫拜訪盧秀燕，獲贈太陽餅。（圖／記者李忠憲攝）

▲盧秀燕、朱立倫一同品嚐太陽餅，盧秀燕更要朱立倫吃下狀元糕，說「才會得狀元」。

盧秀燕會中拿出太陽餅說，今天特別準備太陽餅，因為從自己的從政經歷來看，知道誰會做事、誰做不好的事，「送太陽餅就知道我對他的期待是什麼」，希望朱「心想事成」，期待甚深，這是個最重要的。

朱立倫表示，關於自由經濟示範區，前天已在臉書上說了，一位國家領導人如果是輸家，笑稱「不是蘇貞昌的蘇啊」，如果看到四大困難就不做，反過來講，一位贏家或有覺醒的領導者，看到機會一定會抓住。

▲▼朱立倫拜訪盧秀燕，獲贈太陽餅。（圖／記者李忠憲攝）

▲盧秀燕、朱立倫先進行20分鐘閉門會議，再進行媒體聯訪。

朱立倫說，若能在2020成為總統，一定會讓台中成為自由經濟示範區，相信這對台中未來經濟發展非常關鍵，至於民進黨擔憂的那些問題，是技術問題，我們當然可以解決，這是一個重點。

另也提到台中有很好的條件來推動航空城，但目前不管是航線航班都需要做大幅度的改善，除外，在國際航線上也能增加航點，相信將來台中地區的經濟發展一定能做得非常好。

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關鍵字：盧秀燕,朱立倫

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