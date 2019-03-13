盧秀燕送太陽餅狀元糕　祝朱立倫「如旭日東昇中狀元」

▲朱立倫欣然品嘗盧秀燕準備的狀元糕，並獲贈太陽餅。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

表態參選2020總統的前新北市長朱立倫，13日到台中拜訪盧秀燕，獲盧公開表態支持。朱立倫表示，他支持自由貿易示範區，可將MIC變成MIT創造就業機會，不要像民進黨「逢中必反」，不要連經貿都反，不要連產業都反，真的不用緊張。

前新北市長朱立倫13日下午到台中市政府拜訪市長盧秀燕，兩人公開面會半小時後，接受媒體訪問。盧秀燕送朱立崙太陽餅等多項台中特產，更多次強調：「我送太陽餅有特別的意義，太陽喔！不是每個要選總統的人來台中，我都送太陽餅，祝你如太陽般旭日東昇、心想事成。」除了太陽餅，盧秀燕還要朱立倫一定要吃下狀元糕，「吃了你就中狀元。」

媒體提問，朱立倫市長支持自由貿易示範區，但中央及蘇貞昌院長提出四不表示不支持。盧秀燕表示，基本上全國人民看在眼裡，大家在拚經濟，但有些人就不斷的阻擾，或者是酸言酸語。不過沒有關係，對的路要拼經濟的事情，我們絕對要堅持到底，那有些人杯葛那見不得人好，或者是酸言語，沒有關係，我們繼續前進，為台灣拼經濟。

▲朱立倫力挺自由貿易示範區，批綠營逢中必反。（圖／記者李忠憲攝）

朱立倫表示，這裡面從頭到尾其實就是意識形態，你看到他講到一句話，就是擔心MIC變MIT。如果對台灣有信心，MIT就是MIT。台灣出口百分之40是到大陸跟香港，轉到中國大陸，經過加工以後，從大陸出去，就是MIT變MIC。反過來講，如果今天很多MIC變MIT，不是可以創造更多就業機會？可以創造更多外匯收入嗎？

他說，為什麼一聽到MIC要變MIT.就這麼害怕，沒有想到中間我們可以讓台灣獲利多少？他覺得民進黨就是一看到就逢中必反，不要連經貿都反，不要連產業都反，真的不用緊張。「我們秀燕市長剛剛講的很清楚，今天基本上，如果是MIC的parts或產品零組件到我們這邊來，能夠變成我們有附加價值。或者是今天很多的服務服務也轉到台灣來，我們有我們的價值，所以這個是在一個全球化當中，我們怎麼樣、怎麼樣去創造我們的附加價值、創造產業鏈，而是不應該斷裂或斷掉附加價值。」

媒體再問，目前國民黨內不排除徵召韓國瑜市長參選總統、最有可能會出現人選及賴士葆委員提到的韓國瑜條款等。朱立倫表示，「今天我的眼中只有燕子，沒有其他子，我相信對於所有市民、選民來講，最關心的是台中的經濟發展，所以其他的有關這些政治問題，就可以去問國民黨中央吧。」

▲盧秀燕贈送太陽餅給朱立倫，表態支持朱選總統。（圖／記者李忠憲攝）

盧秀燕則說，她不選總統，最客觀，她從政經歷很長，跟誰都有交情。不過另外一方面，因為其他人今天沒來，但是朱市長絕對是國民黨最有機會的人選之一，也最有可能成為我們國家的領導人之一。這個之一是極少數的人，在她心目中絕對是名列前茅。她今天送他太陽餅，寓意在這個地方。

她也說，因為參選很多，但實力大不相同，參選不是只有意願而已，一定要能夠贏。第二個，一定要好好的帶領國家走向正確的道路，一定要能夠好好的治理國家，非常重要，他絕對是國家未來領導人最適合的之一。「今天歡迎「倫子（指朱）來，希望記得火力加速，全速前進，祝福你。」

朱立倫說，過去大家在講這個三子啊，就有人突然叫我「倫子」，可能有人覺得很突兀。「其實我為什麼叫朱立倫，看我自傳就知道，我出生的地方，真的叫「崙子」，那是桃園八德的崙子，我就在那裡出身，後來爸爸因為筆劃，我哥是在八德出生，就叫朱立德，我是朱立倫。所以我們家兩兄弟不是因為倫理道德那麼有學問，是因為地名來命名。」

朱立倫表示，「我擔任首長到今天，跟秀燕一樣的心情，我們都是不容許任何的貪瀆，有任何貪瀆一定嚴辦，這個是我們基本態度，毫不遲疑的。」