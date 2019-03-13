盧秀燕高規格接待　讚朱立倫「最有機會成為國家領導人」

記者李忠憲／台中報導

擬參選2020總統大選的前新北市長朱立倫13日下午到台中市政府拜會盧秀燕，盧除了贈送太陽餅給朱稱他是「認證的太陽」。她也說，朱立倫是她看過最值得肯定的市長，也是最有機會成為國家領導人之一。

▲盧秀燕贈送太陽餅給朱立倫，讚許他是最有機會成為國家領導人之一。（圖／記者李忠憲攝）

盧秀燕13日下午親自在市府1樓迎接來訪的前新北市長朱立倫，2人先大大擁抱後，盧邊說明市府相關地理環境，邊搭電梯上樓，2人接著不公開面會30分鐘。

▲盧秀燕祝朱立倫太陽般「旭日東昇」，力挺意味濃厚。（圖／記者李忠憲攝）

盧秀燕會後說，她從政20多年，歷任4位總統、數十位院長、數百名部會首長，朱立倫是其中最受肯定的長官，尤其是財經方面的專長。朱前市長絕對是國民黨最有機會的總統候選人之一，而且他也最可能成為未來的國家領導人之一，祝他心想事成。

盧秀燕在記者會上贈送台中特產太陽餅、豐原漆器、梨山高山茶給朱。盧強調多次說，「我送太陽餅有特別意義，太陽喔！不是每個要選總統的人來台中，我都會送太陽餅。」、「祝你太陽般旭日東昇」、「心想事成」。她也拿出準備好的狀元糕，請朱一定要吃，「吃了就中狀元！」力挺朱參選總統意味濃厚。

盧秀燕表示，參選總統人很多，但實力大不相同，參選不只是有意願而已，而是一定要能贏，要能帶領國家走上正確的道路，好好的治理國家。選贏了，就是好好為國家奉獻，好好做事，要有績效。

盧秀燕稱呼朱立倫為「倫子」，笑說「三子」又多一子，「輪子來了，就要全力加速前進！」。朱立倫則解釋，他是出生在桃園八德的「崙子」地區，所以爸爸把他名字取為「立倫」。

▲朱立倫承諾他若當選總統，會將台中列為自由貿易經濟示範區。（圖／記者李忠憲攝）

朱立倫則說，盧市長在密談時一直強調要拚經濟，讓他很感動。他向盧秀燕承諾，如果當選總統，一定會把台中市列為自由貿易經濟示範區，輸家看到機會，但會因為有困難而卻步，而贏家則會克服困難，找到機會。

他也說，民進黨反對自由經濟貿易區根本是「意識型態作祟」、「逢中必反」。我們對台灣要有信心，MIT就是MIT，到台灣來的產品、服務，在全球化的時代要能夠創造出屬於台灣的價值，而不是斷掉產業鏈。

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