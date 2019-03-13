「禿子賣香蕉、燕子賣茂谷柑」　盧秀燕強力推銷台中農產

▲台中市長盧秀燕贈送台中茂谷柑給前新北市長朱立倫。（圖／記者陳玉攝）



記者陳玉／台中報導

高雄市長韓國瑜替蕉農行銷，台中市長盧秀燕也力推台中茂谷柑，除成功外銷茂谷柑到東南亞地區，更曾化身直播主行銷「砲管椪柑汁」、「博柑情柑橘禮盒」等，13日前新北市長朱立倫北下拜訪，盧秀燕也親自解說茂谷柑有「養顏美容」等好處，並指出茂谷柑在近幾個月行銷下已打出國際知名度，要朱若順利上層樓，一定要幫忙行銷。

▲盧秀燕曾與農業局長蔡精強（左）合體直播行銷「砲管椪柑汁」、「博柑情柑橘禮盒」。（圖／台中市政府提供）



盧秀燕曾在1月底炫風訪港，當時中華出入口商會事前已向台中採購14噸台中茂谷柑，做為會員伴手禮，成功替台中農特產品打開國際知名度；本月8號，東勢區、石岡區農會也舉行「台中茂谷柑風櫃啟航典禮」，共有20噸茂谷柑外銷到馬來西亞；中市府指出，目前積極與加拿大貿易商洽談，將持續出口茂谷柑，開拓外銷市場。

此外，盧秀燕更曾農業局長蔡精強合體直播行銷台中「砲管椪柑汁」、「博柑情柑橘禮盒」，透過2人互動，向大眾解說椪柑汁是由厚鋼管超高壓殺菌而成，因生產速度無法加快，因此每日限量3000瓶，盧真性情反應「哇！那我要多買2罐」，讓不少網友感受到「媽媽市長」親切作風。

▲盧秀燕向朱立倫說明茂谷柑好處，要朱若順利上層樓，要幫忙行銷。（圖／記者陳玉攝）



盧秀燕13日力挺朱立倫「旭日東昇、心想事成」後，緊接著接待上海市台灣同胞投資企業協會長李政宏等人，雙方針對經貿、農業、文創及母嬰產業等議題交換意見，並就台商返台投資環境進行討論。

▲盧秀燕與上海市台灣同胞投資企業交流意見，期望全世界台商「鮭魚返鄉」。（圖／台中市政府提供）



「積極協助、共創榮景！」盧秀燕表示，有感於中美貿易爭端，許多台商向她提出回台投資意願，而台中產業百花齊放、都市機能完善，各行各業都有相當資源，感謝上海台商協會帶來投資管道，未來市府將積極協助台商需求，全力拼經濟。而市府早已設置台商專區，提供一站式服務，將協助全世界台商「鮭魚返鄉」。