曖昧保留「徵召韓國瑜」分裂藍營？朱立倫：4月登記以前決定！

▲吳敦義、朱立倫、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席吳敦義在高雄市長韓國瑜「表態四月不領表」後，仍保留萬分之一徵召機會。前新北市長朱立倫12日對此表示，若要徵召就不要辦初選，他建議，4月登記以前決定徵召，就大大方方的！遊戲開始後再徵召比較不宜。

朱立倫接受《TVBS少康戰情室》節目專訪時說，支持韓國瑜現階段全力拼高雄市政，他自己也會更努力、爭取更多支持，也強調「若要徵召就不要辦初選」。

針對日前吵得沸沸揚揚的「二階段初選」，他則認為這比較難執行，因為2016年有類似情況，結果公開但又不提名，這對國民黨比較不好，他強調，國民黨沒有分裂的本錢，不會同時有二個總統候選人。

對此，朱立倫說，4月公告、5月登記，初選辦法採用37比例制，但其實還會有例外情況，當國民黨覺得不需要初選，決定徵召，就在初選開始前作出決定，透過徵召程序選出候選人。

朱立倫表示，若自己不夠強，當然黨主席吳敦義要有完整規劃，黨中央保留一個生機是必然的，如果夠強，就會篤定提名爭取勝選，他要做的事是反躬自省，自己夠不夠好、夠不夠強，思考藍營為什麼會有這樣的焦慮感。

針對前立法院長王金平曾說，「若黨中央執意要徵召，將會參選到底」，朱立倫是否也會如此？他回應，「我不會這樣做」，會尊重大家共識，因為2020黨內共識就是，希望民進黨下台，國民黨承擔責任，當然要推出最強者，反過來沒辦法達成目標，又不贊成最強者，但他強調，不能比賽打了以後，結果又改變。

▲前新北市長朱立倫近日行程幾乎皆為立委補選掃街拜票。（圖／鄭世維辦提供）

▲朱立倫12日接受《TVBS少康戰情室》節目專訪。（圖／截自朱立倫LIne@）