美宗教大使訪台！小英、蘇嘉全卻「落跑」？ 主辦單位：報導扭曲

▲蔡英文出席印太區域保衛宗教自由公民社會對話開幕。（資料照／記者屠惠剛攝，下同）

記者徐政璿、羅婉庭／台北報導

針對網媒「讀報」所發《讀針：當蔡英文、蘇嘉全「落跑」時，美國高級官員在做這件事！》一文，臺灣民主基金會11日傍晚做出回應，該報導與事實諸多不符，對於不實扭曲報導深感遺憾。

根據「讀報」報導指出，美國國際宗教自由大使布朗貝克（Sam Brownback）來台訪問，他11日上午出席「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」開幕，這是由立法院資助的「台灣民主基金會」舉辦的國際性活動，包括該基金會的董事長蘇嘉全（立法院長）、總統蔡英文等重要官員，都蒞臨致詞，原本看似是台灣外交能有一大進展的時刻，在布朗貝克發表談話時，國家元首不顧禮節「落跑」。

報導後段提及，不只蔡蘇兩人落跑，更早溜之大吉的，是「台灣民主基金會」的副董事長，也是我國的外交部長吳釗燮卻選擇跑到美國西岸在台僑舉辦的活動上發表演說，直批這樣的外交判斷與選擇，令人汗顏。

對此，臺灣民主基金會嚴正駁斥，說明此次活動是由他們與「美國在台協會」、「國際宗教自由圓桌論壇」與「國際宗教自由秘書處」共同舉辦，並規劃邀請蔡英文總統以及外交部進行開幕典禮的致詞，由於吳釗燮部長「受洛杉磯世界事務協會」之邀赴美演講，改由政務次長徐斯儉代表外交部致詞。

臺灣民主基金會表示，蔡英文總統11日早已有既定行程安排，本會籌備活動時，僅安排蔡總統致開幕詞；立法院長蘇嘉全同時身兼臺灣民主基金會董事長，因此全程參加開幕典禮，典禮在美國國際宗教自由無任所大使山謬・布朗貝克主題演講後圓滿結束。

他們強調，蔡英文和蘇嘉全皆是依照會議議程安排，山謬・布朗貝克大使由於已安排參加開幕典禮後美國在臺協會所主辦的記者會，因此在典禮後留下參加茶敘，並與參與者交流寒暄，蔡總統隨後也在府內與布朗貝克大使會見。

臺灣民主基金會表示，特別感謝大使與美方協助這次活動的順利舉行，本活動是臺美合作的展現，也是國安團隊共同努力的成果，對於讀報不實的扭曲報導深感遺憾。