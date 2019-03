影／六都第一！侯友宜將公布「城市永續發展自我檢視報告」接軌國際

記者羅婉庭/新北報導

新北市政府於12日宣布今年7月將公布城市永續發展自我檢視報告(Voluntary Local Review, VLR),同時也推出以聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)為主題的英文網路平台,接軌國際,為六都第一!

新北市長侯友宜指出,不論是VLR或SDGs英文網站皆是全臺首創,未來施政目標將與17個SDGs目標緊密結合,「我的新北市臉書」今日已正式推出Q版侯市長介紹SDGs的動畫,保證寓教於樂,歡迎大家觀賞、點閱、分享、抽大獎。

影片中除看到Q版侯友宜以生動活潑的方式介紹什麼是SDGs和VLR,也首次公開了新北專屬SDGs Logo,Logo是一座橋的意象,包括17個永續發展目標的顏色,表達「兼容永續智慧城,新北大城好生活(Bridge to the Better World: New Taipei for SDGs)」。

侯友宜表示,這17個永續發展指標是全世界政策制定者的共通語言,涵蓋了經濟成長、社會進步及環境保護3大面向,紐約是全球第一個向聯合國回報城市自我檢視報告的城市,新北則是全臺第一個。這份自我檢視報告將作為未來新北市政策制定方針、局處合作、接軌國際的指導原則。

另外,秘書處長饒慶鈺也表示,SDGs網路平台目前已推出13個優質新北政策,例如環保局的黃金資收站、經發局的創力坊、社會局的老人共餐及惜食分享網、教育局的幸福保衛站及新住民昂揚計畫。

除此之外,還有勞工局的三峽身心障礙者就業參與式預算、農業局的有機營養午餐、工務局的LED智慧節能路燈等,主動整合各局處業務亮點並以國際共通語言和架構方式呈現,加強未來的城市外交與國際行銷。

文化局長蔡佳芬補充,新北市擁有豐富的人文歷史與資產,聯合國提出的永續發展目標與文化局環環相扣。因此已制訂各項中長程策略計畫及活動來扣合SDGs,文化局網站未來也會建置專區規劃設立永續指標專區與SDGs連結,讓民眾及國際更能了解新北市文化的重要性。

▲侯友宜12日出席「新北稼日蒔光-打造萬金杜鵑鄉」。(圖/新北市府提供)