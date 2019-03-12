　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／六都第一！侯友宜將公布「城市永續發展自我檢視報告」接軌國際

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者羅婉庭／新北報導

新北市政府於12日宣布今年7月將公布城市永續發展自我檢視報告(Voluntary Local Review, VLR)，同時也推出以聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)為主題的英文網路平台，接軌國際，為六都第一！

新北市長侯友宜指出，不論是VLR或SDGs英文網站皆是全臺首創，未來施政目標將與17個SDGs目標緊密結合，「我的新北市臉書」今日已正式推出Q版侯市長介紹SDGs的動畫，保證寓教於樂，歡迎大家觀賞、點閱、分享、抽大獎。

影片中除看到Q版侯友宜以生動活潑的方式介紹什麼是SDGs和VLR，也首次公開了新北專屬SDGs Logo，Logo是一座橋的意象，包括17個永續發展目標的顏色，表達「兼容永續智慧城，新北大城好生活(Bridge to the Better World: New Taipei for SDGs)」。

侯友宜表示，這17個永續發展指標是全世界政策制定者的共通語言，涵蓋了經濟成長、社會進步及環境保護3大面向，紐約是全球第一個向聯合國回報城市自我檢視報告的城市，新北則是全臺第一個。這份自我檢視報告將作為未來新北市政策制定方針、局處合作、接軌國際的指導原則

另外，秘書處長饒慶鈺也表示，SDGs網路平台目前已推出13個優質新北政策，例如環保局的黃金資收站、經發局的創力坊、社會局的老人共餐及惜食分享網、教育局的幸福保衛站及新住民昂揚計畫。

除此之外，還有勞工局的三峽身心障礙者就業參與式預算、農業局的有機營養午餐、工務局的LED智慧節能路燈等，主動整合各局處業務亮點並以國際共通語言和架構方式呈現，加強未來的城市外交與國際行銷。

文化局長蔡佳芬補充，新北市擁有豐富的人文歷史與資產，聯合國提出的永續發展目標與文化局環環相扣。因此已制訂各項中長程策略計畫及活動來扣合SDGs，文化局網站未來也會建置專區規劃設立永續指標專區與SDGs連結，讓民眾及國際更能了解新北市文化的重要性。

▲侯友宜出席「新北稼日蒔光-打造萬金杜鵑鄉」。（圖／新北市府提供）

▲侯友宜12日出席「新北稼日蒔光-打造萬金杜鵑鄉」。（圖／新北市府提供）

ET快訊
「推我一把走向解脫的人」輕生醫LINE對話曝光　母：要找出那
正妹女大生「看長頸鹿」搭衣航遇死劫　酸民卻狂罵：炫富報應
Superdry極度乾燥撤離東區！賣143件外套才夠付百萬月
鄭俊英老司機名單爆內幕！6人是偶像兼Rapper網驚：根本明
獨／行政院防虐童「兒少法」修正版本沒進立院

關鍵字：SDGs,VLR,侯友宜,新北市

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王金平稱「韓國瑜那一票不會投給朱」　 朱立倫二字回應

蔡英文反制一國兩制指導綱領　 吳敦義：「掌舵者」勿操作兩岸緊張

王金平爆藍營傳「滅王計畫」？　朱立倫：絕不會對長輩不敬！

韓國瑜不領表　 侯友宜肯定：「現階段工作做好」是我們應盡本份

韓國瑜4月不領表參選　 吳敦義：仍保留萬分之一機會

台師大動員造勢釀風波　王金平道歉：我個人應要承擔所有責任

美宗教大使訪台！小英、蘇嘉全卻「落跑」？ 主辦單位：報導扭曲

台師大否認動員造勢遭立委打臉　王金平不知情：我要動員隨便動都有

韓國瑜鬆口「不領表」要做滿4年市長　 王金平只回兩個字

垃圾袋降價政策今昔差很大？ 侯友宜：為了雙北市民方便性

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

勝利宣布退出演藝圈！ 「為了BIGBANG的名譽只能這裡了」

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流...網看傻：在對罵？

黑男幫4歲小鮮肉配對❤　女娃只給他2分...史上最低

ATM存錢！後方男持刀搶走1萬… 瞄一眼「戶頭餘額」冷笑秒還她

侯昌明參加失智父「畢業典禮」　哽咽告訴他：你放心去吧...

大陸電競飯店結合「住宿＋吃雞」 1天450元每天入住率達七成

王嘉爾.蕭敬騰.陳粒新歌全球首唱　選手驚見MATZKA..一唱就過關

傳宋楚瑜將宣布參選總統　親民黨：有人力拱

卓榮泰找4立委搶救台南選情　林俊憲轟謝龍介：賣水果欺騙農民

鄭世維不能投給自己？余天傻楞1秒「他也不少這一票吧！」

雙北垃圾袋同價　侯友宜：未來視情況還會再降

影／六都第一！侯友宜將公布「城市永續發展自我檢視報告」接軌國際

蔡英文不去吉里巴斯邦交動搖？　外交部：技術性問題！7月盼再安排去訪

韓國瑜不承諾做滿高雄市長？周錫瑋：政治永遠保持彈性

「把貓熊當政敵」　游淑慧：民進黨卡韓蠢到爆

回擊國民黨自經區政策　管碧玲：不該反對嗎？

機場航警將加配「衝鋒槍」　強化反恐能量

迷途阿嬤累了...暖警讓她靠著「安心秒睡」　再借傘擋太陽

大白鷺東石排排站！牠「穿錯衣服」列隊　網偷笑：有間諜

傳宋楚瑜將宣布參選總統　親民黨：有人力拱

金曲歌后官靈芝發片！　「爵士配黑白照片」探討社會議題

市議員之子中彈身亡！　南加大9人凌晨買酒遭「4歹徒圍搶」

卓榮泰找4立委搶救台南選情　林俊憲轟謝龍介：賣水果欺騙農民

4歲童「電池當硬幣吞」慘掛急診　醫嚇壞：放電差點沒命！

威廉波特戰友打職棒　歐晉坦言：從小成名壓力大

舊愛蔡依林MV今上線！　錦榮一臉茫然：我回去再看

WWW全球資訊網30歲！創辦人憂：已遭惡棍劫持成「失控巨獸」

軟Q柴寶睡到整隻「流出籠子」　驚醒幾秒斷電...媽笑：這麼累？

政治熱門新聞

顏清標帥兒套牢遊法失聯正妹　週..

白狼停戰館長了　只針對台獨政客

呱吉公開「北市議員薪資」細項

陳佩琪曝柯文哲很孤獨　柯P妹：..

貓熊不來高雄了！提案人改口：個..

貓熊送韓國瑜…年賺50億！他提..

星「高雄專區」下架　韓國瑜曝真..

王浩宇：拿起筆桿保衛台灣　反嗆..

高雄警局長遭議長狠嗆「自愛點」

蔡英文將6度出訪友邦　不去吉里..

蔡英文臉書PO文　解析國安會議..

懶人包統整　潘恆旭6大失言風波

盧秀燕籲中央好好解決空污

韓國瑜鬆口要做滿4年　 王金平..

更多熱門

相關新聞

韓不領表　 侯：現階段工作做好是應盡本份

對於高雄市長韓國瑜決定四月不領表，新北市長侯友宜12日表示，「現階段好好的把工作做好，才是我們應盡的本份」，所以都祝福他。

垃圾袋降價政策今昔相反？ 侯友宜：為了市民方便

柯侯會　雙北專用垃圾袋互用

柯文哲見侯友宜　請佩琪找西裝

柯侯會登場　閉門會談20分鐘

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 衣索比亞空難 鄧紫棋 王令麟 錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 動物王國 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 邵庭 金門防疫戰 王令麟 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

粗心媽空中哭求飛機折返　原因曝光

勝利群組爆「有大咖女星私密片」

獨／通知輕生案　警見死者是親兒

台中RX男載失智爺回家　聽到對方驚人背景

鄭俊英「老司機群組」對話渣爆！

顏清標帥兒套牢遊法失聯正妹　週日補請

見女友小王共浴！他一封簡訊→結局神展

「聽到床搖晃」人妻凌晨驚見老公床戰義兄女兒

ATM存錢！搶匪看她「餘額」秒還她

早餐吃1顆蛋超棒！「5大好處曝光」

她月台往返8趟崩潰！長榮妹神救援

北捷驚見90°直角方塊頭！12級風吹不動

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因了

網瘋傳神隱少女原型　地主崩潰：求別來

特／勝利退出：BIGBANG的時代過去了

更多

最夯影音

更多

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

勝利宣布退出演藝圈！ 「為了BIGBANG的名譽只能這裡了」

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流...網看傻：在對罵？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面