台師大否認動員造勢遭立委打臉　王金平不知情：我要動員隨便動都有

▲王金平宣布參選2020總統，台師大遭質疑動用學生造勢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對台師大被質疑動用學生、教職員、親善大使參與造勢。前立法院長王金平11傍晚回應，他對這件事病不知情，因為都是台師大那邊在處理的，「我要動員隨便動都有」；他強調台師大是基於學長學弟、他是校友總會榮譽會長才幫忙，當天是校方他們處理的，他也提醒不要牽涉到經費的問題。

王金平上週宣布參選總統，卻遭台師大學生會爆料，校方疑似動員師生幫忙造勢，儘管台師大事後澄清，皆為個人行為，時力立委黃國昌卻於臉書貼出「公假單」，上頭寫道：「本中心於3月7日8:00～12:00假台北國際會議中心協助辦理王金平學長參選2020總統發表會。協助辦理活動學生如附件，擬請於其間核准公假。」

黃國昌臉書寫道，師大校方違法濫用行政資源，協助辦理王金平的宣布參選總統活動，還動員學生參加，引發師大學生會抗議。面對質疑，師大校方竟透過不具名人士透過媒體放話，謊稱是「個人休假自主參加」。他要求教育部必須調查真相、究責到底。

師大學生會也在臉書發出「發現新事證及針對校方新聞公然說謊一事聲明」，包括日前他們發出聲明，原期望校方能勇於認錯，針對疏忽及不當之處有所承擔，惟無奈校方竟於新聞公然說謊，公共事務中心集合全體當天出席的親善大使，校方請同學先不要請公假（公假單已於活動前提供，請見留言處照片），如果已經完成請假則辦理銷假，並且當場每人給予500元SOGO禮卷做為回饋。

除此之外，學生會更掌握到競選活動前，學校公共事務中心曾透過去年「孔子行腳」的各領隊，向去年參加孔子行腳的師大同學招募當天站台人力，且明確指出為王金平校友站台，並會提供車馬費，此行為明顯以職務之便，為特定候選人招募人力。

▲王金平宣布參選2020總統。（圖／記者屠惠剛攝）