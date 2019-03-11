台師大動員造勢釀風波　王金平道歉：我個人應要承擔所有責任

▲王金平宣布參選2020總統，台師大遭質疑動用學生造勢。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對台師大被質疑動用學生、教職員、親善大使參與造勢。前立法院長王金平11日晚間發出聲明稿，表示母校最近因他宣布參選總統而衍生的風波，謝謝師大學生會、及立法院黃國昌、徐永明委員的指教。所有的起因，皆由他有意參選總統而引起，「我個人應該要承擔所有的責任，對於造成母校的困擾，也深感抱歉」。

王金平表示，他自民國54年於臺師大數學系畢業的那一刻開始，已無可避免成為臺師大的校友，他也始終以能成為臺師大校友為榮。自從決定參選後，感謝臺師大的師長們認為他是值得託付與信賴的人，所以也給予許多的鼓勵與支持，這讓他畢業54年後，能以師大畢業的校友身份參選，感到格外的溫暖與驕傲。

他說，身為「師大人」，宣布參選的第一步，勢必尋求母校校友的支持，這屬人之常情，對於有意參選總統的人而言，無非能爭取到全國人民的支持，才能取得為全民服務的機會。最近母校因此事而衍生的風波，他首先要感謝師大學生會、及立法院黃國昌、徐永明委員的指教，對於造成母校的困擾，也深感抱歉。

王金平說，此次事件，相信母校同仁在支持的過程中，難免因為年輕、熱情，而在處事上無法周圓，以致釀成風波，但他希望社會可以諒解，所有的起因，皆由於他有意參選總統而引起，他個人應該要承擔所有的責任。

傍晚回應，他對這件事並不知情，因為都是台師大那邊在處理的，「我要動員隨便動都有」；他強調台師大是基於學長學弟、他是校友總會榮譽會長才幫忙，當天是校方他們處理的，他也提醒不要牽涉到經費的問題。

王金平7日舉辦記者會宣布參選總統，卻遭台師大學生會爆料，校方疑似動員師生幫忙造勢，儘管台師大事後澄清，皆為個人行為，時力立委黃國昌卻於臉書貼出「公假單」，上頭寫道：「本中心於3月7日8:00～12:00假台北國際會議中心協助辦理王金平學長參選2020總統發表會。協助辦理活動學生如附件，擬請於其間核准公假」，並有學生檢舉當天出席者有「500禮券」可領，與學生會攜手打臉校方。

對此，王金平傍晚受訪時強調，台師大是基於學長學弟、他是校友總會榮譽會長才幫忙，當天是校方他們處理的，他也提醒不要牽涉到經費的問題。