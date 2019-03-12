朱立倫：若我們不夠努力韓國瑜是最大希望「但要徵召就別辦初選」

▲前新北市長朱立倫 。（資料照／記者林敬旻攝）



記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨主席吳敦義在高雄市長韓國瑜「表態四月不領表」後，仍保留萬分之一徵召高雄市長韓國瑜的機會，前新北市長朱立倫12日表示，朱立倫表示，他支持韓國瑜現階段全力拼高雄市政，至於他自己也會爭取更多支持，「如果我們不夠努力，大家都只能期待韓市長，那韓市長當然就是我們最大的希望」，但也強調「若要徵召就不要辦初選」。

朱立倫接受《TVBS少康戰情室》節目專訪中強調，國民黨沒有分裂的本錢，不會同時有二個總統候選人；4月公告、5月登記，初選辦法採用37比例制，但其實還會有例外情況，當國民黨覺得不需要初選，決定徵召，就在初選開始前作出決定，透過徵召程序選出候選人。

朱立倫指出，「若要徵召就不要辦初選」，至於日前吵得沸沸揚揚的「二階段初選」，他認為比較難執行，因為2016年有類似情況，結果公開但又不提名，這對黨比較不好，要做就一階段，建議4月登記以前決定徵召，就大大方方的。遊戲開始後再徵召比較不宜。

朱立倫表示，若自己不夠強，當然黨主席吳敦義要有完整規劃，黨中央保留一個生機是必然的，如果夠強，就會篤定提名爭取勝選，他要做的事是反躬自省，自己夠不夠好、夠不夠強，思考藍營為什麼會有這樣的焦慮感。

若初選結果不是自己是否參選到底，朱立倫也表示，他會尊重大家共識，因為2020黨內共識就是，希望民進黨下台，國民黨承擔責任，當然要推出最強者，反過來沒辦法達成目標，又不贊成最強者，「我不會這樣做。」但不能比賽打了以後，結果又改變。