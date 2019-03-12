王金平稱「韓國瑜那一票不會投給朱」　 朱立倫二字回應

▲前新北市長朱立倫陪同鄭世維徒步掃街拜票。（圖／鄭辦提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對前立法院長王金平受訪時說自己與高雄市長「心意相通」若他去拜託，韓國瑜這一票不會投給朱立倫；對此，前新北市長朱立倫12日回應「尊重」，王院長是他的前輩、也是長輩。

對於王金平在專訪中說黨內在謠傳「滅王計畫」。朱立倫陪同三重區立委補選候選人正是為掃街時受訪表示，王金平是黨內大佬，也是黨內非常重要的領導人之一，大家都很尊重他，所以這次不管如何，初選只是初選，黨內一定要團結，全黨還是要團結在一起，絕不會有任何對王院長不敬的做法。

對於高雄市長韓國瑜說要做滿四年，並沒有把話說死，朱立倫回應，韓國瑜是國民黨重要資產，是大家學習的指標，給他加油，他也給我們鼓勵，會同心協力讓國民黨更好。

對於民進黨主席卓榮泰表示，這一局立委補選如果輸了，等於是離中國大陸併吞更近一步。朱立倫笑著說，民進黨真的是不長進，除了恐嚇牌還是恐嚇台，每天騙騙騙，就像他們喊台獨、喊廢核，執政之後又是另一回事，選票用騙的，現在的選民不會接受。

另外，總統蔡英文11日深夜發文「七個綱領」反制中國大陸的「一國兩制台灣方案」，其中提到，真正的「惠台」，應該是正視中華民國存在。對此，朱立倫說，中華民國從1912年到今天都存在，兩岸關係是要和平合作，蔡作為統治者要提出方法，不是每天跟大陸對抗。

朱立倫說，中華民國從1912年到今天都存在，但是他覺得兩岸關係不是只是反或是對抗，而是怎樣能夠讓兩岸和平合作，蔡總統作為統治者要提出方法，不是每一天想辦法怎樣跟大陸對抗，他相信國民黨如果重新執政之後，不但兩岸能和平合作，讓大家繁榮賺大錢。